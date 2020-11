Spesso capita di mangiare troppo, soprattutto durante le cene festive o in occasioni conviviali. Questo però è un evento normale e se non accade frequentemente non deve farci preoccupare o sentire in colpa.

Salire sulla bilancia la mattina dopo per valutare i danni della sera prima è un meccanismo tossico. Nasconde, infatti, una volontà di controllo e un forte disagio psicologico nei confronti del proprio corpo. Quindi è meglio evitarlo a priori, pesandosi al massimo nel momento in cui si è ritornati alla propria routine alimentare.

Per questo motivo è utile capire perché non ha senso pesarsi ogni giorno, specialmente dopo una cena abbondante.

Ecco perché la bilancia segna dei chili in più

Per fare chiarezza sull’argomento oggi spieghiamo perché non ha senso pesarsi ogni giorno, specialmente dopo una cena abbondante.

Prima di tutto perché le variazioni di peso sono fisiologiche finché fluttuano nell’arco di uno o due chili. Le cause possono essere molteplici: si può avere accumulato del gonfiore, essere nel periodo del ciclo. Oppure, ancora, l’aumento di peso può essere attribuibile alla costipazione.

Ritenzione idrica

Esiste, però, anche un’altra possibilità. L’eccesso di cibi grassi e salati assunti in una sola volta provoca nel corpo un aumento di ritenzione idrica, ovvero di acqua. Il peso, quindi, in tal caso non rappresenta un parametro affidabile. Per tamponare questo effetto indesiderato, dunque, è meglio lasciare stare la bilancia e piuttosto bere molta acqua, fare dei trattamenti o anche assumere tisane o sostanze drenanti.

Oggi abbiamo risposto a questa annosa domanda: perché non ha senso pesarsi ogni giorno, specialmente dopo una cena abbondante?

