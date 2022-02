Alcune persone danno molta attenzione ai primi piatti o ai secondi. Alcuni fanno molta attenzione al dolce. Però molti tendono a snobbare il contorno, forse perché non lo si ritiene un piatto importante. Un contorno di asparagi e nocciole può fare storcere il naso. Nelle righe seguenti riveleremo come abbinarli in un piatto da leccarsi i baffi che regala non solo gusto ma anche salute. Infatti questi due alimenti sono alleati del cuore e insieme possono dare vita a un contorno gustosissimo, ricco di potassio e povero di colesterolo.

Una regola per una dieta sana ed equilibrata è quella di consumare molte porzioni di frutta e verdura. Altra regola molto importante è quella di dedicarsi principalmente ai frutti e alle verdure di stagione. Una combinazione tra frutta e verdura può portare a ricette deliziose. Per esempio un ortaggio e un frutto tipici dell’inverno, insieme possono dare vita a una gustosissima insalata che ha benefici anche antitumore.

Il consumo di più porzioni al giorno di frutta e verdura permette di mantenere il peso forma. Ma mangiare è anche un piacere e non nuoce alla linea se fatto con moderazione. Ci sono ricette che possono tranquillamente abbinare la gioia della tavola con un regime alimentare sano ed equilibrato. I piatti con verdura tipica della brutta stagione per mangiare di gusto e tenere sotto controllo il colesterolo, sono molti.

Un contorno eccezionale per il palato ma anche per il cuore perché ricco di potassio e privo di colesterolo

A volte l’abbinamento tra frutta e verdura in un unico piatto sembra quasi impossibile. Eppure alcuni abbinamenti apparentemente improbabili, non solo sono possibili ma sono anche gustosi e ricchi di benefici per l’organismo. Prendiamo nocciole e asparagi. Gli asparagi sono tipici della stagione che va da fine febbraio a giugno ed hanno notevoli qualità nutrizionali.

Un etto di questa verdura apporta 20 calorie per il 50% di proteine e per il 42% di carboidrati. Questi ortaggi sono ricchi di fibre, stimolano la diuresi e potrebbero anche ridurre il rischio di tumore al colon. Inoltre sono ricchi di potassio, minerale utilissimo alla salute cardiovascolare.

Le nocciole sono ricchissime di calorie, circa 655 ogni 100 grammi di prodotto, ma sono totalmente prive di colesterolo. Molti studi hanno dimostrato che le nocciole aiuterebbero nella riduzione del colesterolo cattivo e favorirebbero la formazione di quello buono. Inoltre questa frutta secca è ricchissima di vitamina E la cui carenza può anche portare ad abbassare le difese antitumore del nostro organismo.

Molti non immaginerebbero mai che asparagi e nocciole insieme possono fare un contorno eccezionale per il palato e la nostra salute. Per questa ricetta servono 100 grammi di asparagi a persona e un cucchiaio di nocciole tostate e sminuzzate. Inoltre occorrono uno spicchio d’aglio tritato, 1 cucchiaio di prezzemolo fresco, un po’ di succo di limone e scorza, olio extra-vergine d’oliva e sale.

Come preparare questo contorno

La preparazione richiede la cottura degli asparagi per 4 minuti al vapore, in modo che diventino teneri ma rimangano croccanti. Poi in una ciotola grande mettiamo gli asparagi insieme alle nocciole e aggiungiamo l’aglio e prezzemolo tritati. Si mette succo di limone, olio e sale e volendo si grattugia sopra un velo si scorza di limone. Mescoliamo e amalgamiamo tutto ed il contorno è pronto. Questo piatto ha circa 50 calorie a porzione e zero colesterolo.