Dopo i cenoni natalizi e gli ozi delle vacanze è arrivato il momento di rimettersi in forma. La primavera si avvicina a grandi passi e per non farsi trovare impreparati alla prova costume adesso occorre cominciare a preparare la strategia. Le due leve su cui lavorare sono l’attività fisica è le sane abitudini alimentari. La medicina ci insegna che la salute passa soprattutto per la tavola in particolare per la dieta mediterranea.

Pesce, frutta e verdura di stagione non solo aiutano a perdere peso ma contribuiscono ad allontanare alcune patologie come il colesterolo. Per esempio, chi ama i primi piatti deve stare attento non solo alla quantità della pasta ma anche al suo condimento. Chiunque può fare un velocissimo piatto di pasta a base di aglio e olio ma che ha zero colesterolo.

Sempre facendo attenzione al colesterolo ci sono cibi che più di altri aiutano ad abbassare il livello di grassi cattivi nel sangue. Chi soffre di colesterolo alto in questa stagione può puntare su un piatto di ribollita alla aretina. Chi ama il pesce può puntare sulle sarde ripiene. Questi piatti sono anche a prova di linea perché hanno meno di 400 calorie. Ma molti altri i piatti sono alleati della linea e nemici del colesterolo.

Colesterolo azzerato con questa veloce e deliziosa insalata di stagione che potrebbe avere anche benefici anti tumore

Le insalate per antonomasia sono piatti a bassissimo valore calorico e perfetti per tenere sotto controllo il colesterolo. Una di queste, tipica di stagione, è l’insalata cavolfiore con avocado. Secondo i medici nutrizionisti di Humanitas un ettogrammo di cavolfiore ha solo 25 calorie ma è ricco di proteine e carboidrati. Inoltre questa verdura è ricca di vitamina C che aiuta ad innalzare le difese immunitarie, funzione importante in questa stagione. Anche il potassio, che aiuta a proteggere la salute cardiovascolare, è presente in grandi quantità in questa verdura.

L’avocado è più ricco di calorie rispetto al cavolfiore. Ogni 100 grammi di avocado si assorbono 230 calorie. Anche questo frutto è ricchissimo di potassio e anche di vitamina C. Da sottolineare che secondo la medicina sia l’avocado che il cavolfiore potrebbero esercitare un’attività antitumorale.

Ecco quindi una ricetta con il colesterolo azzerato con questa veloce e deliziosa insalata che chiunque può preparare facilmente in soli 10 minuti. Servono 100 grammi di cavolfiore e 50 grammi di avocado, olio, pepe, sale e limone. Si lava il cavolfiore sotto acqua corrente e lo si taglia a fettine sottili che si condiscono con olio, sale e limone. Questo preparato si lascia marinare per qualche minuto. Nel frattempo si taglia l’avocado a cubetti e lo si innaffia con un po’ di limone. Infine si uniscono insieme cavolfiore e avocado e l’insalata è pronta.

