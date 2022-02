Le vitamine sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro organismo, ma alcune sono più importanti di altre. Una in particolare ha compiti fondamentali per il nostro organismo, eppure non se ne parla quasi mai. La carenza nel corpo di questa vitamina potrebbe portare a gravi scompensi e all’abbassamento delle difese del nostro organismo contro il tumore. Scopriamo di quale vitamina si tratta e come averla sempre in giuste quantità nel nostro corpo.

Si parla spesso di vitamina A e di quelle del gruppo B. Quando arriva la brutta stagione le vitamine C e D diventano protagoniste. In particolare molti pensano che la vitamina C sia efficace contro il raffreddore, anche se non è stato dimostrato. Invece un gruppo di medici dell’University of Exeter Medical ha scoperto come la vitamina D abbia un ruolo importante nella prevenzione della demenza.

La pubblicità ci consiglia ogni giorno di assumere le vitamine attraverso gli integratori. In realtà questa abitudine non è necessaria per avere il giusto livello di queste sostanze nel corpo. Una corretta e sana alimentazione è la via maestra per disporre nella giornata della giusta quantità di vitamine. Frutta e verdure sono alimenti ricchi di vitamine. Per esempio il succo di un particolare ortaggio comunissimo sulle nostre tavole, fornisce al nostro corpo un pieno di vitamina A e C.

Cuore e sistema nervoso potrebbero soffrire per la carenza di questa vitamina che potrebbe anche abbassare le difese antitumore

Chi mangia nocciole può fare il “pieno” di vitamina E. Circa 25 grammi di nocciole permettono di incamerare la quantità giornaliera necessaria di questa sostanza. La vitamina E, meno conosciuta col nome di tocoferolo, è fondamentale per la nostra salute.

Ha proprietà antiossidanti, combatte i radicali liberi, ci proteggerebbe dai danni dell’inquinamento e del fumo della sigaretta. Inoltre, il tocoferolo aiuterebbe la formazione di colesterolo buono e avrebbe un ruolo di prevenzione contro l’insorgere del cancro. La carenza di questa vitamina potrebbe portare nei giovani alla limitazione della crescita e dello sviluppo. La sua scarsità negli adulti potrebbe portare problemi a cuore e sistema nervoso.

Il corpo ha necessità di almeno 8-10 mg al giorno di vitamina E. Uno spaghetto al pesto verde di sedano e nocciole potrebbe apportare la necessaria dose quotidiana di tocoferolo.

Per preparare questo delizioso condimento bastano 100 grami di foglie di sedano e 50 grammi di foglie di prezzemolo. Utilizzeremo anche 80 grammi di nocciole, necessarie per la vitamina E, e del latte di mandorle.

Si sbollentano in acqua calda le foglie di sedano e prezzemolo e magari un po’ di rucola. Poi immergiamo in acqua fredda le foglie per farle raffreddare e si frullano con le mandorle e il latte di mandorle. Prima di frullare aggiungiamo anche 3 cucchiaini d’olio extravergine. Il pesto per la pasta è pronto.

