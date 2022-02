Non ce ne vogliano le nostre amatissime nonne, ma il film che suggeriamo oggi è davvero spassoso. Parte da un’idea che purtroppo fa parte della cronaca nera per sviluppare una trama davvero gustosa. Candidato anche come miglior film da ridere col prestigioso Nastro d’argento, questo film si rivela una vera e propria sorpresa positiva. Per i nostri Lettori che vorranno guardarlo e non l’hanno ancora visto, è disponibile in abbonamento su Netflix e Disney Plus, ma anche su RaiPlay. Andiamo a scoprire di quale pellicola si tratta e chi sono gli attori protagonisti.

Un’idea strampalata ma che vanta dei precedenti

Una meravigliosa e simpaticissima Miriam Leone di professione fa la restauratrice d’arte. Faticando e non poco a riscuotere i crediti che vanta con lo Stato, è costretta però a vivere assieme alla nonna. La piccola azienda che dirige, assieme alle due colleghe, campa proprio con la pensione della nonna. Fino a un bel giorno in cui, la poveretta se ne va. E, qui scatta l’idea, che dà il titolo il film: Metti la nonna in freezer.

Avremo sicuramente già intuito che l’azione serve a continuare a percepire la pensione della poveretta, dopo averla stipata in mezzo ai tortellini. Purtroppo, ci sono stati alcuni casi simili nella realtà, registrati in tutto il Mondo. Ma questa è un’altra storia.

Una splendida Miss Italia e un comico famoso in questa brillante commedia italiana che ci farà sbellicare dalle risate già dal titolo

A questo punto entra in scena un integerrimo e super professionale maresciallo della Guardia di finanza. Interpretato dal solito esplosivo e fantastico Fabio De Luigi, il militare dovrà a questo punto cercare di barcamenarsi fra l’amore per la ragazza e il proprio senso del dovere. Basta, non sveliamo altro ai nostri Lettori, che altrimenti perderebbero il piacere della visione.

Una bellissima Eva Kant complice di Diabolik

Una splendida Miss Italia e un comico famoso in questo film davvero piacevole. Ma, i tantissimi fan di Miriam Leone stanno ancora sognandola nei panni di Eva Kant, la complice e innamorata di Diabolik. Dopo una carriera in ascesa e foriera di successi, la Leone ha accettato una parte non semplice. Quella della ladra senza scrupoli, compagna nella vita e nel lavoro di un ladro e assassino tra i più famosi dei fumetti. Un ruolo che, ancora una volta, ha dimostrato l’ecletticità di questa attrice che sa essere protagonista sul piccolo e grande schermo.

