C’è un’abitudine che si può dire fanno tutti, che guasta la batteria e anche le prestazioni del telefono. Ecco allora un consiglio molto utile per non rovinare la delicata batteria del nostro smartphone.

Da quando è stato scoperto il litio le prestazioni dei telefoni sono migliorate. Si è arrivati alle nuove batterie ai polimeri di litio quelle utilizzate attualmente, che sono leggere e durano abbastanza.

Sistemi di sicurezza

Le nuove batterie però sopportano male le alte temperature. I costruttori hanno dotato gli smartphone di tutta una serie di controlli affinché la batteria non si riscaldi. Se si supera una certa temperatura la batteria rischia di gonfiarsi e poi esplodere. Ci sono così dei sistemi nello smartphone che non appena rilevano una temperatura troppo alta per sicurezza bloccano la carica o spengono lo smartphone.

Casi in cui fare attenzione

Ciò capita se si lascia il cellulare al sole, oppure si ricarica quando è colpito dai raggi solari, allora i sistemi di blocco intervengono al momento opportuno.

Stessa cosa avverrebbe, se lo smartphone non avesse un sistema che blocchi la carica appena raggiunto il 100% della sua capacità. A batteria carica un sistema blocca il flusso di corrente in modo che la batteria non si riscaldi ulteriormente.

Nonostante questi sistemi di sicurezza, c’è qualcosa che tutti facciamo e che invece compromette il buon funzionamento della batteria. Ciascuno di noi per mancanza di tempo ricarica il telefono a piccole tappe. Non fa una ricarica completa, ma piuttosto approfitta di qualche possibilità in ufficio o altrove, per fare delle brevi ricariche. Questo sistema rovina l’equilibrio interno dei componenti della batteria, ovvero la batteria perde la sua calibrazione. Conseguenza: la vita della batteria si riduce.

È molto importante allora completare sempre il ciclo di carica almeno fino al 90% della capacità. Del restante 10% se ne può fare anche a meno.

