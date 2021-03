Al giorno d’oggi chiunque ha uno smartphone. Anche i meno tecnologici. Tutti si sono dovuti adeguare ad una vera e propria rivoluzione. Il cellulare oramai non è più solo un marchingegno elettronico che serve ad effettuare delle chiamate. Esso racchiude tutto il mondo di una persona. I suoi contatti, i suoi affetti, i suoi dati personali.

Lo smartphone è uno scrigno colmo di tesori. Si sviluppa un vero e proprio legame affettivo con esso. Lo si ama quasi come una persona di famiglia. Perderlo è un dramma. Se qualcuno ce lo sottrae illegalmente, ci sentiamo contriti e violati.

Dato l’attaccamento così forte, bisogna che lo smartphone sia il più possibile adeguato alle esigenze di ciascuno. Se c’è qualcosa che non va, si cerca subito di rimediare.

Ad esempio i problemi di audio dello smartphone si possono risolvere in questo modo.

Smartphone e problemi di audio

Con lo smartphone si fa di tutto. Si naviga in Internet, si chatta, si fanno videocall, si lavora in smart working. Si ascolta la musica e si guardano video su YouTube. È necessario, di conseguenza, che l’audio sia perfetto. In tutte le attività summenzionate c’è bisogno di una qualità sonora notevole.

E se il cellulare perde colpi? Se ci sono problemi in questo senso? Prima di recarsi dal rivenditore e sporgere reclamo, è importante controllare il dispositivo. È possibile che gli intoppi siano dovuti alla polvere che si è depositata sul microfono.

Si può operare qualche intervento di manutenzione ordinaria alquanto semplice.

I problemi di audio dello smartphone si possono risolvere in questo modo.

Pulire il cellulare o usare un’app

Il primo passo è trovare il microfono del proprio cellulare. Ce ne sono diversi. Di solito uno è collocato nella parte inferiore, un altro nella parte superiore e si usa nella ricezione delle chiamate. Il terzo dovrebbe trovarsi nei pressi della fotocamera esterna.

Una volta localizzati i microfoni, si può procedere con la pulizia degli stessi. Si utilizzano dei panni in microfibra o dei cotton fioc. Anche soffiare per rimuovere la polvere può essere importante. Bisogna ricordarsi di igienizzare tutte le periferiche di cui si è parlato.

È indispensabile porre attenzione alla cover. Quelle non originali possono essere molto deleterie. A volte coprono i microfoni e attutiscono il volume complessivo.

Vi sono, ancora, diverse app che servono per migliorare l’audio del cellulare e conferiscono al dispositivo un’amplificazione supplementare.

Queste semplici strategie possono risolvere i problemi di audio dello smartphone. Si consiglia di rivolgersi ad un negozio di telefonia se le problematiche dovessero persistere.