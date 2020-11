L’autunno offre svariate leccornie: la zucca, il cavolo, le castagne e molto altro ancora. Ma non dimentichiamoci l’elemento più gustoso e prezioso di questa stagione: il fungo. Se si è stufi di usarlo solo nella preparazione di primi piatti, oggi proponiamo una ricetta alternativa. Ecco come preparare un classico secondo piatto di carne tipico della stagione autunnale. Scopriamo insieme come prepararlo.

Gli ingredienti

Ecco cosa bisogna avere in dispensa per portare in tavola un classico secondo piatto di carne tipico della stagione autunnale:

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

a) 500 grammi di fettine di vitello;

b) sale, quanto basta;

c) 250 grammi di funghi;

d) pepe quanto basta;

e) 20 grammi di burro;

f) prezzemolo, quanto basta;

g) uno spicchio di aglio;

h) olio, quanto basta;

i) tre cucchiai di farina di tipo 00.

Il procedimento

Ecco, ora siamo pronti per la preparazione di un classico secondo piatto di carne tipico della stagione autunnale.

Prima di tutto, laviamo i funghi sotto l’acqua corrente in modo da togliere tutti i residui di terra. Tagliamoli a fettine su un tagliere. Prendiamo l’aglio e priviamolo delle parti di scarto.

Procuriamoci una padella bella capiente e versiamoci dell’olio in modo da coprirla tutta. Inseriamo una testina di aglio e rosoliamola bene.

Buttiamo dentro i funghi. Facciamo andare l’ortaggio per circa dieci minuti fino a renderlo morbido. Nel frattempo, laviamo e tritiamo finemente il prezzemolo e aggiungiamolo alla cottura.

Togliamo i funghi e lasciamoli da parte.

Cominciamo a preparare le scaloppine: prendiamo le fettine e infariniamole leggermente.

Riponiamo in padella venti grammi di burro e facciamoli sciogliere. Quando si sarà creato un liquido, adagiamoci sopra le fettine di carne. Facciamole rosolare bene da entrambi i lati per circa dieci minuti.

Saliamo, pepiamo e poi mescoliamo la carne con i funghi.

Ecco, spiegata, dunque, la ricetta per realizzare un classico secondo piatto di carne tipico della stagione autunnale. Sul sito e sui canali social di ProiezionidiBorsa sono presenti diversi articoli che propongono diverse sfiziose preparazioni a base di funghi. Ad esempio ecco, quest’articolo, un classico contorno di questa stagione, i funghi trifolati.