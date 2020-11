Il frullato, specie di mattina per la prima colazione, è energizzante e permette di fare il pieno di vitamine e di fibre. E pure di preziosi sali minerali per affrontare la giornata con una marcia in più. Spesso chi è intollerante al lattosio rinuncia a colazione a quello che è in tutto e per tutto un pieno di energia, ma la soluzione c’è. Ecco infatti come fare un salutare e gustoso frullato senza latte che, tra l’altro, è ideale pure per chi segue un regime alimentare vegano.

Ecco alcune idee su come fare un salutare e gustoso frullato senza latte

Frullato mela, ananas e kiwi: prendere 1 mela ed 1 kiwi. Da pulire e da tagliare a pezzettini, e da mettere nel frullatore insieme a tre fette di ananas. A questo punto in genere si aggiunge un po’ di latte, ma per questo frullato si può aggiungere un bicchiere di succo d’arancia. L’ultimo tocco consigliato, prima di frullare e di bere subito, è quello di aggiungere altri due ingredienti. Ovverosia un cucchiaio di miele e mezza radice di zenzero grattugiata.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Frullato pera e finocchio: pulire e tagliare a cubetti 1 pera e 1 finocchio. E poi frullare anche in questo caso senza latte. L’ingrediente sostitutivo è in questo caso il limone. Ovverosia 50 ml di succo di limone per ottenere un frullato di frutta e verdura che è velocissimo da preparare, e che è nello stesso tempo energizzante e ricco di fibre. E questo grazie al finocchio che è noto, naturalmente, per contrastare e per eliminare il gonfiore addominale.

Frullato di banana, cacao e caffè: come quello pera e finocchio, pure questo frullato senza latte si prepara in due minuti. Basta infatti mettere nel frullatore una banana tagliata a rondelle aggiungendo 1 tazzina di caffè espresso o preparato con la moka, ed 1 cucchiaino di cacao amaro in polvere. Al posto del latte, prima di azionare il frullatore, basterà aggiungere acqua quanto basta.