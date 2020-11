Può suonare strano sentire di parlare di un dolce che contiene la zucca tra i suoi ingredienti. Tuttavia, la verità è che questo ortaggio è alla base di numerose ricette di dolci. Come, ad esempio, una squisita torta di cui la Redazione di ProiezionidiBorsa ha illustrato la ricetta ai lettori in un precedente articolo. Ma è anche possibilire utilizzarla per preparare degli squisiti cupcake. Questo ortaggio, infatti, è un alimento particolarmente versatile e spendibile come base per diverse ricette. Ecco, quindi, quella dei biscotti alla zucca e cioccolato, semplici da preparare e pronti in un’ora e venti di tempo.

Biscotti alla zucca e cioccolato, semplici da preparare e pronti in un’ora e venti

Ingredienti per 40 biscotti

75 g di cioccolato fondente tritato;

1 uovo;

180 g di zucca;

100 g di zucchero di canna;

300 g di farina;

1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci;

1 pizzico di cannella;

50 g di burro (sostituibile con 30 g di olio)

Procedimento