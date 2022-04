Le vacanze di Pasqua sono appena finite, ma questo non significa che dobbiamo rinunciare alle tipiche gite primaverili. Anzi. Se amiamo le partenze intelligenti, probabilmente le prossime settimane sono le migliori per scoprire le perle nascoste del nostro meraviglioso Paese. L’invasione dei turisti non è ancora iniziata e la bella stagione ci permette di viaggiare in tutta tranquillità al riparo dal caos. Il momento perfetto per ammirare il piccolo paesino con un borgo dentro un borgo di cui stiamo per parlare. Un paesino che troveremo a due passi da Arezzo e in un solo giorno di visita ci farà letteralmente innamorare.

Le bellezze di Monte San Savino

Il borgo italiano unico nel suo genere che stiamo per scoprire è Monte San Savino. Si trova a circa 25 minuti di auto da Arezzo e ha una particolarità che lo rende unico al Mondo. Ovvero contiene al suo interno un altro piccolissimo borgo con una storia lunghissima e tutto da ammirare.

Il borgo in questione si chiama Castello di Gargonza, è stato edificato nel Medioevo e leggenda narra che abbia ospitato anche Dante Alighieri. Oggi il Castello di Gargonza è abbandonato ma visitandolo potremo ammirare le architetture tipiche del periodo e il castello con la sua meravigliosa torre. E ad esclusione dell’entrata nel castello la visita è completamente gratuita.

Un borgo dentro un borgo in questo incantevole paesino a due passi da Arezzo che si visita in un giorno spendendo pochissimo

Dopo aver ammirato il Castello di Gargonza potremo dedicare il resto della giornata a visitare Monte San Savino. Imperdibili le porte di accesso alla città e le meravigliose logge dei mercanti risalenti al Rinascimento.

Monte San Savino deve la sua fama anche a un’altra gustosa particolarità. È una delle patrie italiane della porchetta e detiene dal 2010 il Guinness World Record per la produzione della porchetta più lunga al Mondo. Impossibile non assaggiarla.

Come arrivare

Arrivare a Monte San Savino è davvero facilissimo. Se ci muoviamo in macchina dovremo imboccare l’autostrada A1 e prendere l’uscita per Monte San Savino. Se invece preferiamo viaggiare in treno, dovremo fermarci ad Arezzo. Da qui prenderemo la linea secondaria di collegamento che ci lascerà ai piedi del borgo.

Per arrivare in bus, infine, dovremo fare tappa ancora una volta ad Arezzo. Da qui troveremo facilmente i collegamenti per il borgo.

Lettura consigliata

Castelli medievali, natura incontaminata e terme vicinissime in questo delizioso borgo toscano a due passi da Grosseto perfetto per una toccata e fuga ad aprile