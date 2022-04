La casa è un luogo in cui ci sentiamo sicuri, protetti e tranquilli. Tra le mura domestiche, infatti, abbiamo la possibilità di rilassarci e di essere noi stessi, allontanando le preoccupazioni che ci disturbano nella vita sociale. Quindi, sappiamo bene quanto per la maggior parte di noi sia fondamentale trovarsi in un luogo protetto e tranquillo in cui poter riposare il cervello. Al tempo stesso, però, ci sono sicuramente alcuni punti che non possiamo sottovalutare anche quando ci troviamo nel nostro appartamento.

Paura di ladri ed effrazioni, ecco alcuni accorgimenti che dovremmo avere se vogliamo stare tranquilli tra le mura della nostra casa

Sicuramente la quiete che proviamo quando ci troviamo nella nostra casa può essere disturbata da diversi fattori. E ce n’è uno in particolare che disturba e preoccupa molti e che per alcuni è una vera e propria paura. Stiamo parlando dei tentativi di effrazione. Siamo ben consapevoli di quanto a livello oggettivo in tanti siano spaventati dall’ingresso di estranei nella propria abitazione. E sicuramente è un valido motivo per preoccuparsi. Proprio per questo, però, dovremmo intanto cercare dei modi per poter stare tranquilli e provare a prevenire questo problema. Quindi, porta sempre chiusa a chiave dall’interno, finestre aperte durante la notte solo con una protezione sicura e, per alcuni, anche allarme antifurto.

Controlliamo subito se abbiamo questo specifico segno sul nostro citofono perché potrebbe indicare che alcuni ladri avrebbero preso di mira la casa

Oltre alla prevenzione, conoscere le tecniche di alcuni ladri potrebbe tornarci utile senza alcuna ombra di dubbio. Molti di noi conoscono la leggenda metropolitana secondo cui chi si introduce nelle abitazioni, prima controlla di non correre un rischio troppo alto. E, quando pensa di poter tentare, segna il citofono della casa o la porta con alcuni simboli che possano ricordargli che lì si può entrare. In questo caso, pare ci sia un segno nello specifico per alcuni ladri che indicherebbe la possibilità di derubare un appartamento nello specifico. Sul citofono, dovremmo notare un rettangolo con un lato ripiegato su se stesso a formare una specie di “X”.

Secondo la conoscenza popolare, infatti, pare che questo segnale indichi una specie di via libera. Perciò, controlliamo subito se abbiamo questo specifico segno sul campanello così da poter prevenire. Ovviamente, non parliamo di una scienza esatta e quindi, di conseguenza, non è detto che quel segno indichi per forza questo messaggio. Ma la prudenza non è mai troppa e un controllo non può che tornarci utile.

