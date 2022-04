La proiezione che vedeva il titolo Zignago Vetro continuare al ribasso (Il ribasso in corso sul titolo Zignago Vetro ha ancora molta strada davanti a se’, ma il momento dell’inversione si avvicina) si è concretizzata con un’ulteriore discesa del 25%. Questo allungo ha permesso alle quotazioni di raggiungere la massima estensione del ribasso in area 10,76 euro (III obiettivo di prezzo), livello di approdo previsto con mesi di anticipo. Adesso quale potrebbe essere l’obiettivo di un eventuale rialzo visto le quotazioni di Zignago Vetro hanno raggiunto la massima estensione ribassista?

Questa deve essere adesso la domanda che di devono rivolgere gli investitori. Detto in altri termini bisogna solo capire quali potrebbero essere i livelli oltre i quali un movimento direzionale potrebbe essere molto probabile.

Abbiamo, quindi, provato a sviluppare una possibile proiezione rialzista assumendo i recenti minimi.

Il primo livello da monitorare con attenzione passa per area 11,8 euro. Una chiusura settimanale oltre questo livello, infatti, potrebbe indicare l’inizio della ripresa del rialzo con obiettivo più probabile in area 13,5 euro. Lungo questo percorso un’ulteriore conferma si potrebbe avere con una chiusura settimanale superiore a 12,4 euro.

Questo probabile scenario, dopo l’obiettivo in area 13,5 euro potrebbe continuare nel caso di una chiusura settimanale superiore a questo stesso livello. In questo caso il rialzo potrebbe continuare fino all’obiettivo successivo in area 16 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 18,4 euro.

Per i ribassisti, invece, lo scenario più favorevole potrebbe essere quello che vede un rialzo fino in area 13,5 euro prima di una nuova accelerazione ribassista. Forti indizi in tal senso potrebbero arrivare dall’incapacità delle quotazioni di riuscire a chiudere la settimana sopra il livello indicato. In questo scenario non potrebbe essere escluso un ritorno delle quotazioni in area 7 euro.

Il titolo Zignago Vetro (MIL:ZV) ha chiuso la seduta del 14 aprile a quota 11,06 euro in rialzo dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale