Quando arriva il momento del pranzo o della cena è sempre la solita storia, che cucinare? Il risotto, però, è sempre un’ottima idea quando siamo indecisi sul primo piatto da preparare. Possiamo cucinarlo con tanti ingredienti di stagione oppure nelle versioni più classiche con zafferano o funghi. Ma se abbiamo voglia di un piatto più gustoso e gourmet possiamo provare questa versione. Un risotto agli scampi particolare per portare un po’ di alta cucina in casa nostra. Oggi vedremo come rendere un classico risotto agli scampi un piatto che stupirà tutti. Con un paio di ingredienti chiave possiamo trasformare un piatto classico in uno da veri chef.

Un aromatico risotto agli scampi ideale come primo piatto estivo e fresco

La ricetta di oggi è quella del risotto al gusto Mojito, un piatto profumatissimo che ci farà sentire in spiaggia a sorseggiare un fresco cocktail dissetante.

Ingredienti:

180 g di riso Carnaroli;

una carota;

1 scalogno;

1 lime;

5 scampi;

1 bicchiere di rum;

1 bicchiere di vino bianco;

menta fresca;

zenzero;

maggiorana;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Peliamo carota, scalogno e zenzero e tagliamoli a pezzi. Dividiamo a metà il lime, abbrustolendone metà sul fornello e poi puliamo gli scampi. Separiamo la polpa dal carapace, ma eliminando solo intestino e occhi che altrimenti renderebbero amaro il nostro brodo. In una padella dai bordi alti versiamo dell’olio EVO, aggiungiamo i carapaci, carota e scalogno. A fiamma alta sfumiamo con il rum e quando l’alcol sarà evaporato versiamo dell’acqua. Stiamo preparando un fumetto di pesce che altro non è che un brodo, quindi abbondiamo con l’acqua. Aggiungiamo il lime abbrustolito, della maggiorana, lo zenzero e lasciamo cuocere per mezz’ora. Eliminiamo la schiuma e poi filtriamo il fumetto di pesce.

Prepariamo gli scampi marinati tagliandoli a tocchetti e aggiungendo la menta fresca tritata. Saliamo, pepiamo, versiamo l’olio e il succo di metà lime, più un po’ di scorzetta. Lasciamo marinare mentre cuociamo il riso, che trasferiremo in una padella con un filo d’olio. Lasciamolo tostare finché i chicchi non saranno trasparenti, sfumiamo con il vino e aggiungiamo un po’ di sale. A questo punto versiamo due mestoli di fumetto e continuiamo ad aggiungerlo fino a completa cottura. Finiamo mantecando con dell’olio e impiattiamo aggiungendo gli scampi marinati e la menta fresca.

Quindi, ecco pronto un aromatico risotto agli scampi delizioso da gustare quando fa caldo. Ovviamente, essendo sfumato con il rum, è meglio non servirlo ai più piccoli. Ma, siccome ci tocca tostare il riso, possiamo optare per qualche variante. Magari cucinando un altro risotto cremoso, ma utilizzando le deliziose noci. Sarà molto più veloce da preparare, visto che non sono previste marinature o altre cotture.

