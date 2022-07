Fare le faccende domestiche non è un processo sempre facile e veloce. Alcuni angoli della casa, infatti, sono davvero impegnativi da pulire, perché richiedono tempo e pazienza.

Tra le parti più impegnative da pulire c’è sicuramente lo scarico della doccia. La maggior parte delle persone si fa la doccia o il bagno praticamente ogni giorno, per lavarsi velocemente e con comodità. Il problema è che, lo scarico della doccia, può diventare una vera e propria calamita per alcuni rifiuti, biologici e non.

Tra i primi “scarti” che si concentrano nello scarico, non possiamo non citare i capelli. In alcune fasi dell’anno, in particolare, quando ci si fa lo shampoo, capita di perdere tantissimi capelli.

Questi ultimi, quando si staccano dal nostro cuoio capelluto, non fanno altro che finire direttamente nello scarico. Il rischio, ovviamente, è uno e molto pericoloso, cioè che si intasi lo scarico stesso. Questo, ovviamente, impedirebbe il normale scolo dell’acqua, la quale defluirebbe più lentamente, creando un acquitrino nella nostra doccia. Per evitare fastidiosi problemi, quindi, vediamo come dovremmo procedere per effettuare questa pulizia.

Per pulire lo scarico della doccia intasato basta unire 2 prodotti

Solitamente, le parti più difficili da pulire di un box doccia sono le fughe delle piastrelle e lo scarico vero e proprio. Per fortuna, possiamo preparare direttamente a casa detergenti che sbiancano le fughe e fanno brillare i pavimenti.

Ma torniamo al nostro obiettivo principale, cioè la pulizia dello scarico. La prima mossa che dovremo eseguire per effettuare una pulizia completa sarà rimuovere manualmente eventuali capelli o altri scarti visibili.

Se, però, lo sporco fosse interno al tubo, dovremmo aiutarci con uno stantuffo a ventosa. Con questa operazione, quindi, riusciremmo a rimuovere lo sporco che intasa i tubi dello scarico.

Dopodiché, dovremmo munirci di 2 ingredienti basilari della nostra cucina. Stiamo parlando del bicarbonato e dell’aceto di vino bianco.

Ecco come dovremo procedere

Prendiamo 30 grammi di bicarbonato, ovvero circa 6 cucchiai da cucina, e buttiamoli all’interno dello scarico. Poi versiamo nello stesso anche 200 ml di aceto, che poi corrispondono a circa 1 bicchiere.

Lasceremo agire il tutto e, intanto, inizieremo a sentire il rumore di bolle che nascono e scoppiano. Questo suono, infatti, ci farà capire che i prodotti stanno lavorando.

Dopo aver aspettato almeno 20-25 minuti, verseremo nello scarico anche dell’acqua calda. A questo punto, dovremo notare che l’acqua nello scarico defluisce più velocemente, perché il tubo sarà finalmente libero.

Questo procedimento dovrebbe eliminare anche le incrostazioni di calcare. Ecco perché, per pulire lo scarico della doccia intasato da residui di sporco dovremmo utilizzare questi 2 ingredienti di uso comune.

Non spenderemo praticamente nulla e il nostro scarico tornerà a funzionare anche meglio di prima.

Un segreto per non far ostruire lo scarico

Un suggerimento molto utile per proteggere lo scarico da eventuali intasamenti è quello di utilizzare un filtro. Ne esistono sia di metallo che di plastica e si applicano direttamente sulla piletta di scarico. Il filtro bloccherà i residui, evitando di far finire questi ultimi nelle tubature.

