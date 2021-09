L’autunno è ormai arrivato da qualche tempo anche se le temperature di questi giorni sembrano quasi primaverili. L’orto sta dando i suoi frutti e siamo pronti a raccogliere le verdure che abbiamo piantato in questi mesi. Tra i numerosi ortaggi spicca sicuramente la cipolla, ideale per condimenti ma anche perfetta come piatto principale. Oggi vedremo come preparare un risotto cremosissimo con la cipolla caramellata.

Ingredienti per 4 persone

320 gr di riso Carnaroli;

2 cipolle rosse;

50 gr di formaggio pecorino;

70 gr di noci già sgusciate;

1 litro circa di brodo vegetale;

50 gr di burro;

1 cucchiaino di zucchero;

olio EVO;

20 ml di aceto (meglio se di mele);

sale e pepe q.b.

Bastano pochi ingredienti per preparare un cremoso e irresistibile risotto di stagione che conquisterà tutti

Il risotto di oggi prevede l’utilizzo del riso Carnaroli, una varietà che si presta benissimo a questo tipo di preparazioni. Mantiene molto bene la cottura senza sfaldarsi, risultando sempre molto al dente. Ma se non l’abbiamo in dispensa possiamo utilizzare l’Arborio o anche il Roma.

Procedimento

Prima di tutto affettiamo le due cipolle molto finemente e in un pentolino aggiungiamo l’aceto per farla insaporire. Ora mettiamo il pentolino sul fornello a fiamma dolce con un filo di olio EVO e un goccio di acqua. Dopo 5 minuti aggiungiamo un cucchiaino di zucchero e aggiustiamo di sale e pepe. Quando l’acqua sarà evaporata le cipolle saranno pronte. Ora tostiamo il riso in una pentola antiaderente e alta, giusto per qualche minuto. Aggiungiamo il brodo poco per volta con un mestolo e lasciamo cuocere mescolando spesso. All’incirca a metà cottura aggiungiamo parte delle cipolle caramellate e continuiamo a cuocere. Attenzione, usiamo sempre un cucchiaio o mestolo in legno per non rovinare il rivestimento della pentola. Nel mentre tritiamo le noci con quasi tutto il burro, se vogliamo possiamo prima tostarle leggermente. Mettiamo questa cremina in frigo per evitare che il burro si sciolga. Quando il risotto sarà perfettamente al dente spegniamo il fornello. Aggiungiamo il pecorino e il burro rimasto per mantecarlo bene, aggiustiamo anche di sale e pepe. Uniamo la nostra crema alle noci che abbiamo messo in frigo e le cipolle caramellate. E siamo pronti per impiattare il nostro facile e veloce risotto.

Quindi ecco che bastano pochi ingredienti per preparare un cremoso e irresistibile risotto di stagione che conquisterà tutti. Il burro alle noci è quell’ingrediente in più che garantisce una cremosità pazzesca. Se vogliamo possiamo anche aggiungere un pizzico di cannella in mantecatura. Il gusto sarà davvero strepitoso ed originale.

