Super usata negli anni ’80, la cyclette sta ritrovando nuova vita. Complice sicuramente la chiusura delle palestre per colpa della pandemia. Insieme al tapis roulant è l’alleata ideale per tenersi in forma e passare il tempo.

La riscoperta della cyclette per perdere peso e rafforzare il cuore

La cyclette è uno degli attrezzi più efficaci e completi. Negli ultimi anni, con alcune variazioni, è stata rivalutata fortemente. Tant’è che sono nati innumerevoli corsi che prevedono l’utilizzo di questo attrezzo. Il più famoso tra tutti è il SoulCycle. Ma ecco perché fare cyclette fa bene.

I movimenti che si fanno sulla cyclette possono essere compresi in quelli aerobici. La cyclette aiuta in questo modo a ridurre la pressione arteriosa. Scegliendo una cyclette con un cardiofrequenzimetro può essere utile per monitorare costantemente i propri progressi.

Per lo stesso motivo, facendo movimenti cardio respiratori la cyclette è ottima per dimagrire. Proprio come corsa e camminata. Abbinandolo a una dieta sana ed equilibrata, con soli 30 minuti di cyclette al giorno si possono raggiungere risultati strabilianti.

Ma non solo. Si nascondono numerosi benefici in questo attrezzo. Infatti, se si soffre di artrosi utilizzare la cyclette è un toccasana. Il movimento del pedalare porta grossi benefici a soggetti che hanno problemi alle articolazioni. Inoltre, è utilissima per ridurre le adiposità localizzate. Aiuta a smaltire il grasso accumulato. Soprattutto su pancia e fianchi. Ma anche le famose culotte de cheval.

Ad oggi è possibile trovare ogni genere di allenamento online. L’offerta è ricchissima. Quindi si possono seguire programmi specifici per ogni esigenza. Basta solo acquistare una cyclette. O rispolverare quella dei nostri genitori nascosta in cantina. La riscoperta della cyclette. Ecco come utilizzarla per perdere peso e rafforzare il cuore. Ora bisogna solo allenarsi con la riscoperta della cyclette per perdere peso e rafforzare il cuore. Per approfondire, ecco qualche esercizio cardio da fare in casa.