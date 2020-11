Il periodo autunnale rappresenta uno dei momenti più aspettati per tutti coloro i quali apprezzano la varietà della frutta e degli alimenti proprio di questa stagione. Da subito dopo l’estate fino ai primi giorni dell’inverno, i cibi che riempiono le nostre tavole sono tanti e tutti possiedono dei grandi benefici per la nostra salute. Dall’arancia alle mele, dalla cicoria alle castagne, gli alimenti del periodo autunnale si differenziano per la loro bontà e versatilità.

Non solo dolci

Parlando, dunque, della frutta di stagione del periodo autunnale, di certo non può mancare la zucca. Questo frutto buonissimo vede il suo apice a cavallo tra i mesi di ottobre e novembre quando, quasi ovunque, viene celebrata la famosa festa di Halloween. La zucca, però, continua ad essere di stagione anche successivamente, e in questi giorni, come per tanti ancora a venire, è consigliato gustarne a volontà.

Oltre ad un ottimo gusto, questo frutto ha il pregio di essere molto versatile. Infatti, oltre ai classici dolci che possono essere preparati, come la torta alla zucca, il frutto si presta anche per molte ricette salate. Oltre a ottimi primi piatti che ne fanno uso, la zucca può venirci incontro anche nella preparazione di un antipasto.

Dunque, ecco la ricetta semplice e veloce della focaccia alla zucca per uno sfiziosissimo antipasto.

Polpa in quantità

Tra tutte le possibili combinazioni da provare con la zucca, probabilmente la focaccia non viene considerata. Eppure il risultato è veramente straordinario, pur necessitando di un processo semplicissimo.

Bisognerà solamente preparare un impasto di una regolare focaccia. Dunque farina, lievito, sale, zucchero, olio e rosmarino saranno gli ingredienti che ci serviranno.

Pulendo, poi, la polpa di zucca e aggiungendola all’impasto, il risultato sarà incredibilmente gustoso. Provare per credere.

Per tutti i curiosi ecco, dunque, descritta la ricetta semplice e veloce della focaccia alla zucca per uno sfiziosissimo antipasto.