Noi di Proiezionidiborsa cerchiamo sempre di dare semplici consigli culinari, ed oggi vogliamo presentare un’idea originale per sorprendere i commensali sin dall’aperitivo.

Siamo tutti d’accordo: l’aperitivo è sempre un bel momento, soprattutto se condiviso con familiari ed amici. Qualcuno preferisce lo Spritz al bar, accompagnato da qualche patatina. Altri invece invitano amici a casa e per l’occasione aprono un buon prosecco.

E quando si hanno ospiti, si vuol sempre cercare di preparare qualcosa di originale, ma non troppo complicata. Ecco quindi un aperitivo facile e veloce con pistacchi ed un’eccezionale bevanda francese.

Il “pastis de Marseille”

L’ingrediente segreto è un alcolico molto noto in Francia, chiamato pastis. È una bevanda all’anice, con un contenuto di alcol di circa quaranta gradi, dalla storia molto particolare. Nacque infatti quando in Francia, nel 1916, il Governo decise di proibire l’assenzio. La causa del divieto era da ricercarsi nell’idea che le persone, sotto l’effetto di questa forte bevanda, fossero molto più propensi a commettere crimini.

Dopo il divieto, alcuni produttori di Marsiglia cercarono di creare un sostituto usando l’anice: nacque così il pastis.

Le marche oggi più conosciute sono Pernod e Ricard, e soprattutto la seconda è diventata famosa anche in alcune zone d’Italia. In particolare, in alcune zone del Piemonte il Ricard è considerata quasi una bevanda tipica.

Il pastis si trova a volte al supermercato, ma se non lo si trova lì, ci sono tanti sostituti online che ce lo possono spedire direttamente a casa.

Et voilà, l’aperitivo è pronto

Il pastis si serve, in genere, allungato con l’acqua. Le dosi sono spesso una parte di pastis e sette parti d’acqua, servito con un po’ di ghiaccio. E chi vuole un tocco di originalità in più, può aggiungere un po’ di sciroppo di menta: in questo caso, il cocktail risultante si chiama Perroquet.

Si può servire con ogni tipo di stuzzichino, ma i migliori sono i pistacchi: si avrà così il “pistache e pastis” che tanto piace ai nostri cugini d’Oltralpe.

Ecco quindi spiegato come preparare un aperitivo facile e veloce con pistacchi ed un’eccezionale bevanda francese.