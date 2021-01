Sia d’estate che d’inverno, il pesce non può mancare sulle nostre tavole. Può essere un’orata al forno, o una cruditè di squisiti gamberi di Mazara del Vallo. E ce ne sono tanti altri, ma in ogni caso ci fa sempre piacere poter godere delle delizie dei nostri mari e dei nostri fiumi.

Tutti noi ci arrovelliamo su quali possano essere le ricette più originali per stupire le persone che invitiamo a cena, quali invenzioni originali possiamo trovare per fare un figurone. Ma spesso si arriva a dover provare ricette complicate che non tutti riescono a far venire bene.

Per fortuna ci sono però alternative che richiedono pochissima preparazione, ma permettono lo stesso di presentare piatti di alta qualità. Quello che proponiamo oggi è un imperdibile e semplicissimo antipasto di pesce per le nostre cene, perfetto da soli o in compagnia. Stiamo parlando del salmerino alpino.

Salmone e salmerino

Questo pesce non è famosissimo, ma di sicuro tutti conoscono un suo stretto parente: il salmone. Esso è tipico di paesi quali la Norvegia e l’Islanda, ma si trova anche in Italia, in trentino.

Il salmerino è quasi indistinguibile ad occhio dal suo cugino più famoso, però ha una differenza importante a livello di gusto. Si può dire che essa lo renda un parente “raffinato” del salmone.

Infatti il salmerino possiede una carne molto più magra di quella del salmone, ragion per cui è particolarmente adatto ad essere consumato con un po’ di buon burro. Esatto, proprio lo stesso burro che funziona tanto bene con il salmone.

La rapidissima preparazione

La ricetta è quindi presto detta: compriamo un po’ di salmerino affumicato, esattamente come il salmone. Poi a casa prepariamo un po’ pane tostato, cospargiamolo di burro, ed aggiungiamo il salmerino: ecco fatto! I commensali si accorgeranno subito della raffinatezza di questo pesce.

Alternativamente, si può sostituire il burro con un intingolo di olio, limone e pepe, ed anche così il salmerino mostra tutto il suo gusto. Ora abbiamo una specialità in più al nostro libro di ricette. Si tratta un imperdibile e semplicissimo antipasto di pesce per le nostre cene.