Il Covid ha causato gravi danni al lavoro di molti di noi. Purtroppo, a causa della pandemia tanti hanno perso l’impiego che avevano, e stanno cercando di reinserirsi.

Ma non è semplice: perchè le chiusure stanno continuando, e con esse i danni economici. Le aziende sicuramente oggi sono meno propense ad assumere rispetto a prima. Il vaccino ci porta grandi speranze, ma ci vorrà ancora tempo prima che faccia sentire i suoi effetti.

Tuttavia, non bisogna affatto disperare: il lavoro si trova lo stesso, se lo si cerca con cura. Ecco il metodo vincente per trovare lavoro, nonostante il Covid.

La piattaforma più usata

Lo diciamo subito: Linkedin resta la risorsa più comune e più utilizzata da parte di tutti, quindi è bene farsi un profilo lì. Essa funziona come un social network, ma legato alla vita professionale. Su Linkedin si possono inserire facilmente i dati della propria vita professionale, e far sapere a tutte le aziende che si è alla ricerca di lavoro. E poi ovviamente si possono scorrere le varie offerte di lavoro e candidarsi a quelle che destano interesse.

Ovviamente consigliamo di sfruttare al meglio questa piattaforma, però è bene sapere che ce ne sono altre che potrebbero fare al caso nostro.

Le altre possibilità per trovare lavoro

Partiamo con Indeeed: la più popolare piattaforma assieme a Linkedin, non ha funzionalità social ma un gran numero di offerte di lavoro.

Inoltre vale anche la pena controllare Facebook: anche qui c’è una funzionalità che permette di cercare offerte dei lavoro e candidarsi. Diamoci un’occhiata, tra un like e l’altro.

E poi abbiamo Glassdoor, che permette non solo di scorrere offerte di lavoro, ma anche di leggere recensioni sulle varie posizioni. Inoltre, presenta anche testimonianze sul colloquio di lavoro nell’azienda scelta. E per essere più venali, c’è anche una sezione dedicata agli stipendi: per ciascuna azienda si vedranno delle stime di quanto pagano per ogni posizione.

E poi, non dimentichiamoci del sano passaparola: magari qualche amico o parente potrà aiutarci, indicandoci aziende che sono alla ricerca di personale. Mettendo questo assieme alle varie piattaforme online si avrà il metodo vincente per trovare lavoro, nonostante il Covid.