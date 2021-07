Pancia gonfia e insonnia sono due problemi che affliggono molte persone. La difficoltà ad addormentarsi o un sonno disturbato e non ristoratore, debilita fisicamente e mentalmente. Ansie, problemi, cattivi pensieri, condizionano la qualità del nostro sonno e ci impediscono di riposare nella maniera migliore.

Non solo, questi problemi, legati anche ad una cattiva alimentazione, possono provocare gonfiori nella zona addominale e influenzare la mobilità intestinale.

Un alimento sano e versatile

Possiamo cercare di risolvere questi problemi, mangiando un alimento molto amato. Le sue origini sono incerte, contese tra il Messico e l’Asia Meridionale.

Parliamo della zucca, un alimento sano, salutare e versatile, con solo 26 calorie per 100 grammi.

Ottima in cucina, ma grande alleata della bellezza. Infatti la sua polpa si utilizza per realizzare creme e prodotti per il viso.

Della zucca non si butta via niente. Oltre alla polpa, anche i semi e la buccia possono essere utilizzati.

Ricca di fibre, potassio, calcio, magnesio e di vitamina A dalle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Un alimento insospettabile aiuta a dormire di notte e sgonfiare la pancia al mattino

Ma la zucca come agisce su insonnia e pancia gonfia? Dalla natura arrivano sempre le soluzioni più adatte per risolvere ogni tipo di problema.

Proprio come spiegato in questo articolo Rimangono tutti sorpresi quando scoprono il motivo per cui si dovrebbe mangiare la lattuga prima di andare a letto e non è per la dieta.

La zucca è un alimento ricco di magnesio. Un minerale che aiuta a rilassare, a distendere la muscolatura e combattere la stanchezza. Il triptofano poi, è un aminoacido in grado di regolare i livelli di serotonina, l’ormone del buonumore. Per avere così, una notte più serena e senza stress.

La zucca è un vero toccasana per la nostra pancia. Con la sua alta percentuale di acqua, è un alimento molto diuretico, quindi riduce la ritenzione idrica e il gonfiore.

Ha anche un’azione leggermente lassativa, adatta a chi ha problemi di stitichezza. Quindi un alimento insospettabile aiuta a dormire di notte e sgonfiare la pancia al mattino.