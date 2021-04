La qualità del sonno incide molto sulla qualità della vita. Non dormire durante la notte debilita sia fisicamente che mentalmente. Ansie, stress, cattive abitudini, cambio di stagione, condizionano il nostro sonno e ci impediscono un sereno riposo.

Prima di andare a letto possiamo rilassarci bevendo una tisana calda oppure, sembrerà strano, ma possiamo mangiare un ortaggio che ci aiuterà a dormire.

Rimangono tutti sorpresi quando scoprono il motivo per cui si dovrebbe mangiare la lattuga prima di andare a letto e non è per la dieta.

Le proprietà rilassanti della lattuga

La lattuga in tutte le sue varietà, è un alimento povero di calorie.

Mangiata cruda migliora l’attività intestinale e ha un effetto drenante. Mangiata cotta, ha un effetto sedativo e soporifero. Questo perché contiene lattucario, una sostanza biancastra e lattiginosa, dotata di un’azione ipnotica e rilassante.

Per potenziare la sua azione soporifera, possiamo abbinarla ad alcuni cibi che hanno le sue stesse proprietà, come le mandorle, la zucca e le zucchine.

Prima di andare a dormire possiamo gustare un decotto per combattere l’insonnia. Basta bollire un cespo di lattuga con mezzo litro in acqua, per mezz’ora. Una volta filtrata, potrà essere gustata prima di andare a dormire.

Le altre proprietà benefiche di quest’ortaggio

La lattuga è un alimento ricco di vitamine, potassio, sali minerali e fibre.

La presenza del potassio sostiene le funzioni dell’apparato circolatorio. Aiuta a regolarizzare i battiti cardiaci e a ridurre i livelli di colesterolo. È un eccellente fonte di fibre che aiuta a migliorare le funzionalità intestinali.

La lattuga ha delle importanti proprietà diuretiche. Contiene un’elevata percentuale di acqua, circa il 95%.

Ha pochissimi grassi e carboidrati, infatti è presente nelle diete di chi segue un’alimentazione controllata.