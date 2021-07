L’estate è la stagione dei vestiti corti, degli shorts e dei bikini. Ma è anche la stagione della depilazione fatta a mestiere. Se fino a quel momento, infatti, mettere in bella vista le gambe è più semplice grazie all’ausilio dei collant, l’estate non lascia scampo. Non esiste trucco per camuffare o che aiutati a coprire i peli superflui o una ricrescita agli arbori. La depilazione deve necessariamente essere fatta per bene.

La ceretta in questo caso è la soluzione migliore. Soprattutto perché il suo effetto dura in media molto più a lungo rispetto a qualsiasi altro metodo di depilazione che non sia la luce pulsata. Questo permette di godersi le giornate di vacanza senza il fardello della depilazione giornaliera. Purtroppo, non è la soluzione ideale per tutte. Non è molto indicata, ad esempio, per chi soffre di vene varicose alle gambe. In linea di massima, però, è la tecnica più efficace per liberarsi dei peli per medio lunghi periodi.

Si dice estate e si pensa ceretta, ma attenzione a questo preciso periodo del mese che potrebbe rendere la ceretta più dolorosa

Come già accennato, la stagione della ceretta è principalmente quella estiva, ma attenzione a questo preciso periodo del mese. Bisogna essere caute durante il “ciclo”, poiché è molto più probabile di farsi male durante la depilazione.

Teoricamente, sarebbe il periodo più indicato. Durante il “ciclo”, infatti, i bulbi piliferi sono a riposo. Questo perché l’attività ormonale, in questo preciso momento del mese, è rallentata. Quale migliore periodo allora? Ma purtroppo durante il ciclo la pelle è più sensibile. Questo chiaramente rende la ceretta più dolorosa. Inoltre, capita, soprattutto nelle zone sensibili come inguine o ascelle, ma anche la zona dei baffetti, che facendo la cera durante il ciclo, la pelle si strappi. Quindi, è sempre meglio organizzare il proprio incontro con l’estetista, prima o dopo. Per non dovere soffrire più del dovuto e per non rovinare la pelle con lesioni da strappo.

Se è impossibile posticipare la ceretta durante il ciclo, una soluzione potrebbe essere quella di una crema anestetica. Quest’ultima permetterà di sentire meno dolore ad ogni strappo, rendendo più sopportabile il trattamento.

Quindi, come abbiamo appena detto, è vero che si dice estate e si pensa ceretta, ma attenzione a questo preciso periodo del mese.