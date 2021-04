Sia che siamo appassionati pasticceri o che ci dilettiamo nel cuocere le torte in busta, per preparare un dolce sono necessari i giusti accessori. Tra spatole, sac à poche, fruste ed impastatrici chi più ne ha più ne metta. Ma alcuni semplicissimi accessori possono risultare indispensabili per fare delle torte deliziose.

I segreti dei pasticceri

Noi di ProiezionidiBorsa siamo sempre alla ricerca di consigli utili per gli appassionati di cucina. In questo articolo abbiamo visto come un accessorio molto usato e conosciuto in passato stia tornando di moda.

Oggi vogliamo partire dalle basi della pasticceria, e parlare del più necessario degli accessori. Un accessorio da cucina che bisogna assolutamente avere per torte perfette che non si attaccano.

Ci sono vari tipi di teglie da forno, quelle piatte e quelle fonde, quelle di alluminio e di acciaio inox, in ceramica o in vetro. Tutti questi tipi possono avere diversi usi ed utilità. Poi certo dipende molto dalle preferenze personali, dalle abitudini e dalla tecnologia disponibile.

In passato per cucinare si usavano frequentemente contenitori di rame stagnati, nonostante potesse essere tossico. Ora grazie alla tecnologia abbiamo a disposizione materiali economici, sicuri e pratici.

Se vogliamo cimentarci nella pasticceria casalinga dobbiamo assolutamente procurarci una teglia coi lati apribili. In questo modo una volta che l’impasto sarà cotto potremo sfilare la torta senza rischiare di rovinarla. Alcune torte, specialmente quelle di pasta frolla tendono ad attaccarsi ai lati della teglia. Spesso ungere con del butto o usare la carta da forno non è sufficiente.

La cosa migliore da fare è acquistare una teglia coi fianchi apribili rotonda, in modo da poter essere usata per i più classici tra i dolci, come la Sacher, la pastiera napoletana o la torta mimosa.

Un solo accessorio utilizzabile in diverse occasioni, per essere pratici con un occhio al portafoglio!