L’Antico Egitto è celebre per la sua cultura unica nel suo genere. Tra piramidi, geroglifici e mummie, spesso altre innovazioni di questo periodo passano in sordina. Gli antichi egizi erano infatti grandi innovatori anche nel campo delle scienze.

E tra le scoperte che hanno fatto ce n’è una sorprendente che è stata confermata anche dalla scienza di oggi. Ecco quindi svelata la spettacolare scoperta scientifica fatta dagli antichi egizi che però oggi pochissimi conoscono.

Un po’ di orzo e un po’ di farro

La scoperta arriva dal Papiro Carlsberg, i cui frammenti ora si trovano in Danimarca. In questo papiro è infatti contenuto il procedimento di un test medico stupefacente. Secondo quanti riportato sul papiro, gli antichi egizi avevano sviluppato un test di gravidanza efficace e affidabile. Per effettuarlo servivano semplicemente dell’orzo, del farro e dell’urina. Secondo il test, infatti, orzo e farro dovevano essere bagnati con l’urina di una donna che potrebbe essere incinta.

Dopo qualche giorno i semi avrebbero dato il responso. Se germogliava l’orzo, il nascituro sarebbe stato un maschio. Se invece era il farro a germogliare si sarebbe trattato di una femmina. L’assenza di germogli avrebbe decretato che la donna non era incinta. Anche se sembra avere dell’incredibile questo test ha delle basi scientifiche.

Le prove scientifiche

L’egittologo Kim Ryholt, che lavora presso l’Università di Copenhagen, ha voluto mettere alla prova questo test. I risultati sono stati sorprendenti. Ovviamente non è stato possibile prevedere il sesso del nascituro, ma è stata trovata una correlazione tra lo sviluppo di germogli e la gravidanza. Nel 70% dei casi, infatti, l’urina di donne incinte faceva germogliare i semi. Quando le donne non erano incinte, o si trattava di urina maschile, i semi non germogliavano.

Pare che il segreto sia l’aumento degli estrogeni nell’urina delle donne incinte. Questi ormoni aiutano i semi a germogliare. Sebbene l’affidabilità di questo test è lontana da quella dei test di gravidanza odierni, è interessante sapere che è oggi svelata la spettacolare scoperta scientifica fatta dagli antichi egizi che però oggi pochissimi conoscono.