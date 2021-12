Sono 12 i segni zodiacali e dicembre si comincia a delineare per capire come sarà il nuovo anno e quali saranno i segni fortunati. Va da sé che è difficile per un solo segno andare a gonfie vele in tutti gli ambiti della vita, ma non impossibile. Ebbene sarà un 2022 d’oro per questo segno zodiacale che la fortuna bacerà non solo col denaro ma anche nell’amore e sul lavoro.

Siamo oramai alle porte dell’anno nuovo che si prospetta interessante sotto molti aspetti. Probabilmente la pandemia terminerà e tutti si sentiranno liberi di un grosso fardello. Esploderà la voglia di vita e tutti i segni in qualche modo ne beneficeranno.

Intanto, dicembre porta con sé il suo carico di buon umore che ci avvicina alle feste di fine anno facendoci scrollare di dosso un po’ di malinconia. Ecco come sarà dicembre per questi segni un sfortunati al gioco ma da sempre fortunati in amore.

Guardando il cielo stellato con un po’ di fortuna potremmo intravvedere anche le costellazioni dello zodiaco. Sono disposte una dopo l’altra come a formare un grande cerchio. Tra quella del Leone e dei Gemelli si trovano le stelle della costellazione del Cancro.

Un segno d’acqua insieme a Scorpione e Pesci, tutti e tre con la caratteristica di vivere a fondo i sentimenti anche se ognuno in modo diverso. Il Cancro predilige gli affetti familiari, soprattutto la donna con la famiglia sempre al centro delle sue attenzioni. Quest’anno la Luna nera attraverserà il segno del Cancro alimentando tutte le sue emozioni. Sarà un anno intenso da vivere in tutti i suoi aspetti.

Amore e famiglia si confondono a volte per questo segno che tende a sacrificare le sue prospettive personali e le sue attese per quelle familiari. Con l’aiuto di qualche pianeta amico sarà il momento per farle emergere. Un momento per parlarne anche col proprio partner.

Lavoro e denaro per il Cancro

Quando si parla di fortuna e soldi si ha sempre un certo timore per quanto riguarda il futuro. Ma in genere gli astri non si pongono mai in condizioni completamente avverse. C’è naturalmente qualche segno più fortunato perché protetto dal pianeta della fortuna.

Per il Cancro anche nel lavoro e nel denaro ci saranno buone prospettive. Da marzo a ottobre sarà un’amena passeggiata per il lavoro, avendo la possibilità di realizzare qualche aspirazione sopita.

Per quanto riguarda il denaro attenti alla luna, che ci spingerà ad andare un po’ leggeri nelle scelte e negli acquisti. Segno che le cose andranno bene, ma dovranno essere solo ponderate di più.

Ad aprile per il Cancro gli astri si porranno nella posizione tale, che potrebbe avverarsi una grande vincita o una somma di denaro in arrivo. Questo dopo i primi due mesi dell’anno che saranno un po’ più statici e in cui si dovrà avere più ottimismo. Un anno sicuramente pieno di positività.

