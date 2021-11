Il nuovo anno si avvicina sempre di più e tutti siamo interessati a conoscere come sarà. Abbiamo già attraversato due anni un po’ pesanti e lenti e sembra che ora tutto voglia accelerare la nostra sete di vita e perché no, di fortuna. Per il futuro, allora, è l’oroscopo a dirci: “Altro che cattiva sorte, il 2022 sarà una pioggia d’oro per questi segni baciati dalla fortuna e ricompensati dalle stelle”.

Il mese di dicembre, oltre ad accoglierci con le sue feste che ci mettono un po’ di buon umore, ci prepara anche al nuovo anno. La fine del 2021, con dicembre, potrà potare anche un po’ di ricchezza e ottimismo per alcuni segni zodiacali.

Le cose non possono girare sempre nel verso sbagliato e come si dice “storta va e diritta viene”. Il 2022 sembra che si preannunci come un anno di svolta nei vari settori della vita, amore e famiglia, benessere e salute, denaro e fortuna.

Altro che cattiva sorte il 2022, sarà una pioggia d’oro per questi segni baciati dalla fortuna e ricompensati dalle stelle

Non potremo non invidiare i due segni che avranno le vele gonfie sul mare dei soldi. Leone e Pesci saranno i due segni più fortunati sotto questo aspetto.

Per il Leone il periodo che va da gennaio a maggio e quello da novembre a dicembre saranno quelli in cui la presenza di Giove si farà sentire. Le tasche si riempiranno e si potranno fare dei buoni affari, se però si farà attenzione a qualche ostacolo.

Anche per i Pesci sarà un anno positivo sotto questo spetto. Il suo intuito gli permetterà di fare delle buone scelte, perché aiutato da Giove e Nettuno. Ma attenzione a non esagerare troppo con l’utilizzo del denaro senza riflettere.

Gli altri segni fortunati nel campo della fortuna e dei soldi saranno Toro, Cancro, Capricorno e Acquario.

Amore, Famiglia e Salute

In genere si dice “fortunato al gioco e sfortunato in amore” e in parte per il 2022 questo detto è vero. I segni che avranno un anno ricco di sentimenti e vita familiare saranno Bilancia, Capricorno e Acquario. Gli stessi che sfoggeranno miglior salute e maggior resistenza.

Il Capricorno potrà realizzare in amore ciò che ha sempre sognato e che, anche un po’ per colpa sua, non ha ancora realizzato.

Per l’Acquario sarà l’anno della famiglia, negli affetti e nella casa. Gli astri saranno favorevoli per tutto quanto riguarda un miglioramento, anche di dimora.

Con il favore di Marte e Saturno, la Bilancia godrà di una salute a tutta prova. Sempre fresco per qualsiasi avventura da dover affrontare, sul lavoro e si può ben dire anche in amore.

Un anno nuovo

L’anno 2022 sarà un anno in netto miglioramento che ci permetterà di vivere con un po’ più di felicità.

È interessante leggere il nuovo anno anche per sapere cosa potrebbe succedere nella società, quali novità ci saranno e cosa ci potrebbe aspettare. Ecco allora che il 2022 potrebbe presentarsi per certi versi un po’ strano e sorprendente.