Quando laviamo il bucato in lavatrice spesso avviene una magia poco gradita: scompaiono dei calzini. A volte capita di tirare fuori la biancheria, accoppiare le calze e ritrovarci, infatti, con un numero dispari. Il calzino sopravvissuto sarà messo da parte o buttato via. Perché non usarlo per fare qualcosa di carino?

Basta buttare calzini spaiati o vecchi perché possiamo fare con i bambini un simpatico personaggio portafortuna

Riutilizzare ciò che abbiamo messo da parte perché vecchio o fuori uso, oppure ciò che andrebbe a finire nella pattumiera, giova all’ambiente e anche a noi. In questo modo si può risparmiare qualche soldo e, magari, rendere contenti i bambini, coinvolgendoli nel riciclo creativo. Con i calzini spaiati, ad esempio, possiamo creare dei simpatici gnomi portafortuna.

Occorrente:

un tappo in metallo di una bottiglia di salsa di pomodoro;

un calzino;

dell’ovatta;

un pezzo di pannetto o stoffa colorata;

lana bianca;

spago da cucina o nastrino in raso;

colla vinilica o a caldo;

un bottoncino rotondo o una perlina.

Lavare e asciugare bene il tappo e inserirlo in fondo al calzino. Prendere l’ovatta e riempire il calzino, chiudendolo in cima con un po’ di spago. Tagliare la stoffa in eccesso. A questo punto, ritagliare dalla stoffa o dal pannetto un cono. Alla base, ritagliare un mezzo ovale e incollarlo attorno alla cima del calzino. Incollare i lembi dietro. A questo punto, avvolgere attorno a quattro dita della lana bianca. Tagliare il filo e fissarla nel mezzo con lo spago. Tagliare l’altra estremità e fare un nodo pure alle due parti opposte. Ora fissare i capelli al centro del cappello e poi ai lati del pupazzino.

Ultimi passaggi

Adesso è il momento di fissare il nasino. Sarebbe utile una pallina di legno o gommapiuma, in alternativa usiamo un bottoncino o una perlina. Per finire, possiamo ritagliare dal pannetto o dalla stoffa la forma della parte superiore di una salopette, oppure un bel cuore da incollare al petto dello gnomo. È una bella idea per i bambini o per un regalo fai da te carino e che può arredare un angolo della casa. Se ne possono fare di tanti colori e di tante forme diverse. Secondo le credenze popolari, lo gnomo blu porta successo e lavoro, quello verde salute e quello giallo attira il denaro.

