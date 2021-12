L’oroscopo ci racconta le storie e le avventure terrene dei vari segni. A comporre un oroscopo non c’è solo il Sole ma intervengono anche i pianeti. Questi si muovono nel cielo attraversando le stelle e compongono così il destino dei segni. Ogni pianeta ha la sua caratteristica, ma ce n’è uno che tutti vorrebbero per amico. Allora altro che Leone e Scorpione, sono questi 3 segni che saranno ricoperti d’oro dal generoso pianeta della fortuna.

La fortuna non è, come la matematica, una scienza esatta, ma segue uno stile diverso. Non si può dire quanto di esatto ci sia nella fortuna, ma certamente gira e viaggia fra le varie costellazioni zodiacali. Si potrebbe scoprire, per chi è attento, quando è l’ora di tentarla. Sulla fortuna anche l’arte della lettura della mano può darci qualche buon consiglio.

La fortuna nel palmo della mano

Molti si chiedono se nella loro vita vinceranno mai almeno una volta al gioco. Ebbene sapere questo particolare è possibile, basta scrutare la propria mano. Tra le arti antiche che permettono di conoscere il carattere di una persona ma anche qualcosa della sua vita, vi è la lettura della mano. Così chi porta questo segno sulla mano è destinato ad una grande vincita al gioco.

Qualcuno si interroga anche sul lavoro e il successo nella vita. Così fortuna e soldi, carriera e benessere sono indicati da alcuni segni della mano. La mano è attraversata da linee, ognuna delle quali indica un aspetto della vita. Chiromanzia ed oroscopo sono due arti antiche che si aiutano a vicenda.

Altro che Leone e Scorpione, sono questi 3 segni che saranno ricoperti d’oro dal generoso pianeta della fortuna

Nel cielo ruota attorno al Sole un pianeta, che è considerato il portatore della fortuna. Tutti i segni zodiacali attendono che Giove passi nel loro segno per profittare dei suoi benefici. Ed in effetti è proprio in quel momento che bisogna saper profittarne.

Tra i tanti segni, ve ne sono 3 che hanno un rapporto particolare con il Signore della fortuna. Il pianeta Giove governa il segno del Sagittario e quello dei Pesci. Inoltre ha un’empatia particolare con il segno del Toro. Eppure a guardarli bene questi 3 segni non sono i più baciati dalla fortuna come il Leone, lo Scorpione o la Bilancia.

Il Toro è molto statico, poco propenso a scommettere e tentare la sorte. Gli piace muoversi lentamente, ma a passo sicuro. I Pesci anche non brillano per iniziativa, portati più a vivere la vita come viene, a volte persi nella loro vena romantica. Il Sagittario invece fa eccezione, ed è un segno piuttosto baldanzoso e con tanta voglia di vivere anche la fortuna.

Pesci e Toro dovrebbero ridestarsi dall’inerzia del loro segno, per sfruttare la protezione di Giove nei loro confronti. A volte la fortuna ci aspetta all’angolo, bisogna solo liberarsi dalla propria passività e dal torpore delle proprie abitudini.

Approfondimento

Gli astri ricopriranno d’oro a dicembre questi segni un po’ iellati al gioco ma da sempre fortunati in amore