Febbraio sta per finire con l’ultima settimana che ci aspetta al varco. Il mese invernale se ne va con gli ultimi giorni di freddo. Lascerà spazio ad un marzo più promettente sia con le temperature che con le novità.

L’ultima settimana di febbraio sarà una settimana particolare. L’oroscopo dal 21 al 28 del mese prediligerà alcuni segni, mentre altri patiranno un poco.

I giorni dal 21 al 28 febbraio

Il Cancro subirà l’influenza di due pianeti che non gli daranno vita facile. Marte e Venere metteranno un po’ di maretta in amore. I sentimenti cominceranno a entrare in conflitto e per il segno del Cancro ci vorrà tanta abilità. Ma lui che è un maestro nei sentimenti, cercherà di tenere a bada la forza irruente di Marte. La pazienza sarà necessaria per entrare trionfalmente in marzo. Un piccolo aiuto verrà dall’amuleto del segno, rappresentato dal gobbo.

Per il focoso Leone le cose cominceranno a prendere una cattiva piega. L’ambito lavorativo ne sarà coinvolto tanto che tutto sembrerà rallentare. Gli affari non vorranno progredire e ci si sentirà come in gabbia. La luna calante in Scorpione di questa settimana peggiorerà le cose, creando come un blocco. Si tratta di pochi giorni d’inizio settimana, che dovranno passare. Sarà l’occasione di ricordarsi che dopotutto il fine settimana si presenterà migliore.

La Bilancia perde l’equilibrio

Purtroppo una Luna che oscura i sentimenti e Venere che non ne vuol sapere, faranno inclinare i piatti della Bilancia. Come si dice: “quando è troppo è troppo”. Anche il segno più equilibrato e rispettoso dello zodiaco potrebbe perdere le staffe. Per rimettere i piatti in posizione, la Bilancia ha il suo amuleto protettore, la spada. Non a caso, è brandita dalla dea Giustizia che tiene i piatti della Bilancia.

Ultima settimana di febbraio da favola, questi fortunatissimi segni zodiacali troveranno amore e soldi al contrario di Cancro, Leone e Bilancia

Non c’è niente di meglio nella vita che vivere una settimana da dei. È quello che capiterà ai Gemelli. Hanno avuto sempre Giove contro nelle ultime settimane e ora invece se ne va. Lascia il posto, ma con un’influenza favorevole, al loquace Mercurio. Sarà l’occasione per allacciare relazioni e andare alla grande sul lavoro. Con la Luna che porta fortuna tra mercoledì e giovedì, ecco il momento di tuffarsi nell’oro.

Anche per lo Scorpione le cose andranno alla grande, soprattutto in amore. Il re della sensualità non attenderà altro. I primi giorni della settimana saranno i più favorevoli grazie a Venere. Nessuno potrà resistere al fascino dello Scorpione, segno difficile da conquistare.

Il segno più fortunato in amore e denaro in questi giorni saranno i Pesci. Una settimana paradisiaca, grazie alla presenza di Giove. Il pianeta che dispensa benessere e successo creerà delle grandi occasioni per questo segno d’acqua. Splendide notizie sono in attesa. Venere e Luna renderanno poi il fine settimana dolce come il miele.

Febbraio sta per andarsene non senza lasciare emozioni e fortuna.

