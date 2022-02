Ogni segno zodiacale ha la sua caratteristica particolare, che lo differenzia dagli altri. Quelli della Vergine sono per lo più degli intellettuali e la Bilancia è il segno dell’equilibrio, il Leone un leader naturale e il Toro un segno solido e concreto. Come capita nella vita, ci sono dei segni che si attraggono e altri, invece, che sono meno compatibili tra loro.

I segni più compatibili dello zodiaco

Non tutti i segni sono compatibili fra di loro. Per le sue caratteristiche psicologiche, ogni segno potrebbe andare maggiormente d’accordo con un altro. In Generale le coppie perfette sono le seguenti. Ariete e Gemelli, Toro e Cancro, Bilancia e Leone. Inoltre abbiamo Capricorno e Vergine, Pesci e Scorpione, Sagittario e Acquario. Questo in generale, perché molto dipende anche dagli ascendenti.

Compatibilità dei segni zodiacali nel 2022

Un altro fattore che conta molta è l’anno in corso. Vi sono delle influenze che potrebbero incidere in modo positivo o negativo sui segni. Vediamo in questo anno 2022 i segni più affini tra loro, scegliendone 4 fra tutti. L’Ariete segno volitivo sarà compatibile con Leone, Toro, Gemelli e Pesci. I Gemelli saranno sotto l’influsso serioso di Saturno e apprezzeranno la compagnia di Capricorno e Bilancia.

Ecco quali segni zodiacali sono compatibili con la Bilancia, un segno che non ama le esagerazioni. Si troverà bene come sempre con Cancro e Gemelli, a cui si aggiungeranno nel 2022 Capricorno e Ariete. Il Sagittario per il suo fare aperto e gioviale piace, tuttavia nel 2022 avrà un anno un po’ difficile. Troverà allora conforto con Cancro, Bilancia, Scorpione e Vergine.

Ecco quali segni zodiacali sono compatibili tra loro nel 2022 e come conquistare il magico Scorpione, per amore e fortuna travolgenti

Tra i vari segni zodiacali lo Scorpione occupa un posto decisamente particolare. La sua personalità affascina perché è un segno un po’ diverso dagli altri. Apparentemente misterioso, perché non ama mai parlare troppo di sé, si dimostra anche un ottimo confidente. Come tutti i segni d’acqua, è un maestro nel campo dei sentimenti e anche nell’amore.

Difficile tener testa ad uno Scorpione e se si cerca di agganciarlo, meglio non farlo mostrandosi come un dio. Inoltre, questo 2022 sarà una piccola battaglia interiore per questo segno, con Saturno e Urano alle costole. Tuttavia, se si diventa amici di uno Scorpione, è quasi sicuro che lo si sarà a lungo. Non è un tipo che ama giocare con i sentimenti in genere.

I segni più compatibili con lo Scorpione sono Cancro, Capricorno, Vergine, Pesci. Non a caso Pesci e Cancro sono due segni d’acqua anche loro. Vergine ama la serietà dello Scorpione e il Capricorno la sua intuizione. Una forte attrazione scatta per Leone e Acquario, da cui nascerà un incontro intenso e passionale, ma che forse scomparirà presto.

L’incontro con lo Scorpione non è mai un incontro banale o inutile, anzi spesso porta fortuna e amore.