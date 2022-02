Il mese di febbraio si annuncia promettente per qualche segno dello zodiaco. Sempre in cerca di un pizzico di fortuna che potrebbe rendere la vita più felice. Potrebbe essere proprio la seconda metà di febbraio il momento favorevole per coronare un sogno inatteso. Allora perché non allargare le braccia alla buona sorte per avere fortuna in amore e soldi.

Il piccolo talismano di febbraio

Non è molto noto, ma secondo lo zodiaco ogni mese ha il suo fiore portafortuna. D’altra parte non è del tutto una novità. Già nell’antica arte del Feng Shui alcune piante attirano fortuna e soldi. Il fiore di febbraio attirerà soprattutto amore. D’altra parte siamo nel mese in cui si festeggia San Valentino, il patrono degli innamorati.

Il croco è un bellissimo fiore dai petali viola, che simboleggia da sempre l’amore appassionato. Non a caso si ricava dai suoi stimmi lo zafferano, dal bel colore giallo. Era il fiore con cui si adornavano le spose nell’antica Grecia. Da questa tradizione nasce poi il bouquet di fiori della sposa.

Attimi magici da metà febbraio arriveranno per chi porta questo fiore. La sua presenza proteggerà l’amore e lo farà sviluppare nel modo giusto. Un motivo in più per regalarlo a San Valentino, il 14 febbraio.

Alcuni giorni speciali

La seconda metà di febbraio riserverà dei momenti particolari per alcuni segni. Il Capricorno è uno di questi che vedrà la fortuna concentrarsi soprattutto il 16 febbraio. In questo giorno Venere e Marte si troveranno a fargli compagnia. Marte metterà fuoco ai sentimenti, ma Venere darà un tocco di dolcezza. La Vergine e il Toro, anch’essi saranno coinvolti in questo gioco di amore e temperanza.

Attimi magici da metà febbraio attireranno fortuna e amore su questi segni zodiacali che vivranno momenti d’oro

Il Capricorno vedrà lentamente le sue passioni sfumare per dar spazio ad un tipo di amore più allargato. La presenza di Giove e Urano solleciterà in questo senso anche il segno del Toro e dei Pesci. Giove è il pianeta del benessere per tutti e Urano rappresenta la capacità di cambiare su nuove prospettive. Così questi tre segni cominceranno ad apprezzare anche l’interesse per gli altri che sono nel bisogno. Un amore non chiuso su sé stesso, ma aperto agli altri.

I pianeti si muovono nel cielo di febbraio e sollecitano i sentimenti e la voglia di agire. Toro, Capricorno e Pesci toccheranno verso il 24 del mese l’apice nell’amore. Potranno vivere i single grandi avventure e la coppia infiammarsi come gli innamorati in un colpo di fulmine. Venere e Nettuno danzeranno in cielo per questi fortunati pianeti.

Febbraio sarà così il mese dell’amore. Non solo vissuto come sentimento verso una persona, ma anche aperto alle esigenze altrui. Un mese che sicuramente farà crescere e diventare più coscienti dei propri sentimenti.

Approfondimento

Questi 3 fortunati segni dello zodiaco saranno ricoperti d’oro nella seconda settimana di febbraio affiancati dalla Luna crescente