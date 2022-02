Per quanto tutti noi cerchiamo di mantenere la cucina in ordine, lo sporco è sempre in agguato. Il grasso e la ruggine si continuano a depositare sulle superfici di metallo e sono molto difficili da rimuovere.

Padelle e fornelli andrebbero detersi quotidianamente, ma non sempre è possibile. Le corone della cucina, poi, tendono ad accumulare ruggine e detriti difficili da rimuovere con la spugna. Per questo dovremmo periodicamente dedicare una pulizia approfondita con un semplice metodo suggerito dal Web.

Vediamo, dunque, in che modo possiamo dire basta incrostazioni su padelle e fornelli usando un semplice accessorio.

Un metodo perfetto contro lo sporco più ostinato

Se vogliamo avere superfici sempre linde e splendenti è importante usare i giusti detergenti.

Devono essere efficaci e igienizzanti, senza essere troppo aggressivi. Per questo è importante usare sempre prodotti professionali certificati e sicuri.

Per effettuare una pulizia approfondita dei fornelli e del piano cottura possiamo cominciare spruzzando una dose di prodotto sulla superficie. Dopo aver lasciato agire per cinque minuti, dovremo posizionare uno strato di cellophane per coprire l’interno piano cottura.

In alternativa, possiamo usare la pellicola per alimenti. Ora possiamo lasciare in posa il prodotto per ventiquattro ore, aspettando che il detergente sciolga lo sporco più ostinato.

Terminata l’attesa, possiamo rimuovere lo sporco con una semplice spugnetta.

Per rendere ancora più perfetto il lavoro possiamo sciacquare con dell’acqua bollente.

Rimarremo stupiti, perché non sarà necessario strofinare e lo sporco verrà via in una sola passata. Anche lo sporco più antico e ostinato verrà via che è una meraviglia.

Basta incrostazioni su padelle e fornelli grazie questo semplice rimedio

Possiamo sperimentare questo metodo anche con la parte esterna delle padelle più incrostate.

Questa volta dovremo versare del detergente per i piatti e lo lasceremo in posa per ventiquattro ore coperto dal cellophane. Trascorso il tempo ci serviremo di una paglietta in alluminio per grattare via le incrostazioni. Se necessario, possiamo ripetere in due tranche. Lo sporco dovrebbe venir via semplicemente e la superficie della padella sarà pulita come nuova.

Questo metodo può essere molto utile anche con altre superfici, in bagno, in giardino e in cortile.

Per rimuovere lo sporco più ostinato, dunque, non dobbiamo per forza usare prodotti aggressivi o strofinare per ore. Usare uno strato di pellicola di plastica può essere sufficiente per semplificarci la vita.

