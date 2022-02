Dal 21 al 27 febbraio, Luna e Sole assicureranno amore a gonfie vele e danaro a palate per Pesci e altri 2 segni

Attese su attese, i giorni cambiano e i mesi passano. Allo stesso tempo, anche la posizione dei pianeti muta, regalando gioie o delusioni, in alternanza, ai segni zodiacali. Quindi, è un po’ tutto come una ruota e bisogna attendere perché il turno del bene e del male arriverà per tutti. Sicché, durante la prossima settimana di febbraio, ci saranno degli ulteriori stravolgimenti nella posizione dei pianeti.

In particolare, la Luna si sposterà dalla Bilancia al Capricorno, dove risiedono Plutone, Marte e Venere e ciò porterà molti cambiamenti. Allo stesso tempo, avremo che il Sole, Giove e Nettuno si fermeranno nel domicilio dei Pesci. Invece, Saturno e Mercurio proseguiranno verso l’Acquario, mentre Urano sosterà presso il Toro. Ma, tutti questi spostamenti, quali ripercussioni avranno per i nostri cari segni zodiacali? Chi gioverà, dunque, di questa rinnovata dinamica stellare?

I 3 segni beneficiati dal cambiamento di posizione dei pianeti

In virtù delle conformazioni su descritte, i segni che avranno la meglio sono 3, in particolare. Si tratterà di una settimana favorevole per Pesci e Scorpione e, in terza posizione, si colloca il Leone. Meno confortanti, invece, saranno le cose per Cancro e Vergine. Gli altri segni verseranno in una situazione mediana, cioè né negativa né positiva. Quindi, sul podio, si collocano i Pesci, che otterranno grandi soddisfazioni, principalmente nel lavoro. Soprattutto le due prime decadi di questo segno, otterranno un avanzamento professionale, con grosse gratificazioni economiche. In particolare, per chi opera alle dipendenze altrui da svariati anni, vi saranno questi importanti riconoscimenti. Verrà, finalmente, premiata la dedizione e perseveranza.

Ma, dal 21 al 27 febbraio, Luna e Sole daranno la meglio anche allo Scorpione, che si sentirà al massimo. Vorrà, infatti, premere l’acceleratore sia in ambito personale che lavorativo. A favorirlo sarà la quadratura Saturno-Urano, che gli regalerà maggiori soddisfazioni nei settori di interesse. Quindi, anche se aumenteranno i suoi impegni, di contro, otterrà di più. Infatti, l’amore andrà a gonfie vele e anche a lavoro si otterranno i successi sperati.

Dal 21 al 27 febbraio, Luna e Sole assicureranno amore a gonfie vele e danaro a palate per Pesci e altri 2 segni

Al terzo posto, un po’ più defilato dai due re incondizionati di questa settimana, abbiamo i nati sotto il segno del Leone. La loro sarà una vittoria più spirituale che materiale, in quanto riusciranno a sentirsi finalmente rilassati. Raggiungeranno, quindi, quel necessario equilibrio interiore che consentirà loro di ragionare con maggiore obiettività. Di certo, però, il Leone dovrà fare attenzione a non ricadere nel caos. Ciò in quanto queste battaglie con sé stessi non si vincono in un tempo così limitato! Quindi, occorre perseveranza e dedizione nel raggiungere e mantenere l’equilibrio.

