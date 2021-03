Marzo e il periodo ideale per piantare un frutto che è il simbolo dell’estate: la fragola. Per chi però si appresta per la prima volta a questa pratica, potrebbe esserci bisogno di un piccolo aiutino. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere per seminare adesso una pianta di fragole succose per l’estate.

I tempi

I frutti di bosco, di cui le fragole fanno parte, crescono più velocemente rispetto ad altri frutti. Oltretutto, è anche piuttosto semplice ottenere un buon risultato già dal primo tentativo. Il momento migliore per piantarle però, è sicuramente il mese di marzo.

Occorrente

Se decidiamo di non acquistare i semi di fragola al supermercato o dal nostro rivenditore di fiducia, possiamo estrarli noi. Nel momento in cui acquistiamo delle fragole dal sapore gradevole, possiamo infatti utilizzare i suoi semi. Ci occorre soltanto un coltello, un colino e un piccolo vaso pieno di terra.

Procedimento

Trovare i semi della fragola è piuttosto semplice, dal momento che questi si trovano all’esterno del frutto. Preleviamoli dalla polpa utilizzando la punta di un coltello e laviamoli in un colino a maglie strette. A questo punto innaffiamo la terra del nostro vaso e inseriamoci i semi. Dobbiamo assicurarci che la terra rimanga sempre umida nelle settimane successive. Alla quarta, i semi dovrebbero cominciare a germinare.

Cure

Una volta che la pianta sarà cresciuta abbastanza, può essere necessario travasarla. Ognuna di queste ha infatti bisogno di circa due litri di terra. A questo punto possiamo anche decidere di piantare le nostre piantine direttamente nel terreno. Attenzione però bisogna scegliere un luogo soleggiato ma non troppo caldo.

Malattie

Le nostre piantine potrebbero contrarre la botrite, dall’aspetto di muffa grigia. Per evitarlo è necessario rimuovere le foglie e i gambi ormai vecchi, evitando di potare ulteriormente. Se tutto procede per il meglio la pianta produrrà dei lunghi rami striscianti che metteranno radici. Anche le erbacce possono essere un fastidio per una pianta così bassa, consigliamo quindi la pacciamatura, un sistema economico ed efficace.

Il frutto

Capire quando raccogliere le nostre fragole è piuttosto semplice. Infatti, basterà attendere che queste raggiungano un colore rosso intenso. Teniamo però d’occhio insetti e uccellini. Anche loro infatti sono golosi questo dolce frutto.

Ecco spiegato tutto quello che c’è da sapere per seminare adesso una pianta di fragole succose per l’estate.