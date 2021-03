Che brutti che sono gli asciugami ruvidi. Quelli che quando si passano sul viso sembra che facciano uno scrub. Ma è possibile avere asciugamani super morbidi grazie a questo fiore che tutti hanno in casa e sarà un gioco da ragazzi. E sì, sarà sufficiente un fiore, e nemmeno uno troppo particolare.

La durezza dell’asciugamano

Gli asciugamani, ma anche l’accappatoio, con il tempo tendono a diventare duri. Un po’ per i troppi lavaggi, un po’ per colpa del sapone e un po’ per colpa del sole, quando si stendono all’aperto. Molto spesso allora si usano dei rimedi, come l’ammorbidente, oppure di altro tipo, come il bicarbonato, l’aceto o altro. Ma invece si usare questi prodotti si possono avere asciugamani super morbidi grazie a questo fiore che tutti o quasi hanno in casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Il metodo della camomilla

La camomilla apparentemente serve proprio a tutto. E serve anche ad ammorbidire gli asciugamani, o l’accappatoio. Ma come fare? Il procedimento è molto facile, e non serve la lavatrice. Quindi si consiglia di mettere in atto questo trucco quando sono puliti e non quando sono sporchi e quindi da lavare.

Procedimento

Prendere una bacinella grande e metterci al suo interno l’asciugamano. Ora mettere sul fuoco a bollire circa 1 litro di acqua. Una volta che questa raggiunge temperatura, aggiungere 4 bustine di camomilla. Lasciare in ammollo le bustine fino a quando la camomilla non diventa fredda. Ovviamente una volta aggiunte le bustine bisogna spegnere il fuoco del fornello.

Ora che l’acqua nella pentola è fredda, si potrà versare nella bacinella con l’asciugamano. Lasciare il tutto per circa 20 minuti e una volta passati strizzare bene il capo, e il gioco è fatto. Ora gli asciugamani dovrebbero essere super morbidi. Stenderli in casa oppure all’ombra e, una volta asciutti, la morbidezza sarà ineguagliabile.

Approfondimento

Sbiancare il bucato triste e giallo con questo super prodotto poco conosciuto.