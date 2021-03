Come evitare che crescano erba e erbacce con questo metodo a costo zero

Esiste un metodo molto antico che porta immensi benefici al giardino, senza utilizzare diserbanti e spendendo pochissimo. I nostri antenati la sapevano lunga, loro hanno, infatti, inventato la pacciamatura. Vediamo, quindi, come evitare che crescano erba erbacce con questo metodo a costo zero.

La pacciamatura

Questo termine un po’ strano si riferisce semplicemente all’azione di coprire il terreno del nostro orto o giardino con materiali diversi. L’unica caratteristica che questi devono avere è la traspirabilità, cioè aria e acqua devono essere in grado di passarci attraverso. Esistono molti materiali che rispettano questi requisiti e ne parleremo nel prossimo paragrafo. Ora però proviamo a capire quali sono gli effetti della pacciamatura, concentrandoci sulla primavera. Semplicemente, comprendo il terreno si impedisce al sole di far crescere erba erbacce dove non le desideriamo. Così queste non ruberanno le sostanze nutritive alle piante che abbiamo effettivamente intenzione di far crescere.

Materiali per la pacciamatura

A questo punto scopriamo quali sono i materiali che possiamo utilizzare per questa disinfestazione ecologica. Ne esistono tantissimi, ma il più antico è forse la paglia. Leggera e facile da sistemare, permette al suolo di mantenere una temperatura costante anche in inverno e in estate. Se invece vogliamo optare per un materiale che renda il nostro giardino anche esteticamente piacevole, la ghiaia ha gli stessi effetti della paglia. Esiste anche la corteccia, i trucioli, gli aghi dei rami di pino che abbiamo tagliato in autunno, la iuta e dei tessuti creati appositamente per questo scopo.

Dove trovarli e quanto costano

Tutti questi materiali sono facilmente reperibili. I costi sono variabili, ma generalmente bassi o pari a zero. I tessuti appositi, la iuta, la corteccia o la ghiaia possono essere acquistati nei negozi specializzati. I costi variano a seconda del materiale scelto e della quantità, ma la spesa sarà comunque bassa. Mentre ci sono materiali che possiamo ottenere senza spendere nulla. Per esempio, possiamo ottenere la paglia tagliando l’erba e lasciandola seccare. Mentre i trucioli possiamo chiedergli alle falegnamerie. A volte infatti queste sono ben felici di disfarsi degli scarti delle lavorazioni.

Ecco, quindi spiegato come evitare che crescano erba erbacce con questo metodo a costo zero. Per scoprire un altro sistema per ottenere un orto ordinato e produttivo senza erbacce, consigliamo questo articolo.