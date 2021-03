Nell’Antichità le piante erano la risposta a quasi tutti i problemi. Non esistevano medicinali, quindi la farmacologia si basava soprattutto sull’utilizzo di rimedi naturali. Quella che oggi definiamo fitoterapia. Tra le piante più usate c’era sicuramente la menta.

Una pianta usata come rimedio naturale sin dall’Antichità è la soluzione per migliorare la digestione.

La menta veniva usata sia come afrodisiaco che come rimedio anticoncezionale. Ma oggi le proprietà della menta vengono utilizzate per altro. La menta è una pianta aromatica dalle foglie verde acceso. Ne esistono diverse varietà, quella più diffusa è sicuramente la menta piperita. Dal sapore aromatico e rinfrescante. Le sue foglie contengono un olio essenziale ricco di mentolo, che produce un effetto balsamico quando viene respirato. Dà un effetto calmante ed è un ottimo disinfettante.

Ma la menta nasconde una proprietà benefica molto utile. Aiuta la digestione. È l’ideale per chi soffre di digestione lenta o ha problemi dovuti a pasti consumati velocemente. Un problema comune oggi che siamo abituati a mangiare di tutta fretta. Aiuta la produzione dei succhi gastrici che andranno ad assimilare e distruggere più in fretta il cibo ingerito.

La menta come antispastico

Grazie alle sue proprietà può essere usata anche se si ha la nausea. Riesce ad alleviare anche i crampi allo stomaco, grazie alle sue proprietà analgesiche. Si può ingerire in diversi modi. Preparando un infuso da bere dopo i pasti. Oppure combinare il suo olio essenziale alla propoli. Se si vuole proteggere la gola da infezioni. Ma non solo, l’olio essenziale abbinato ad olio di cocco può essere ottimo come soluzione topica. Spalmato sulla pelle è un rimedio efficace contro dolori muscolari.

