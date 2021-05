In fatto di moda, tutti gli anni è la stessa storia. Ogni stagione c’è un colore o un modello particolare che va più di altri e che tutte dobbiamo assolutamente avere nell’armadio.

Vero è, però, che le mode tornano e ritornano in maniera ciclica. Ecco perché, quando facciamo il cambio degli armadi, non dovremmo mai buttare via i nostri abiti (a meno che non siano rotti in maniera irrimediabile o che non ci vadano più bene!).

Il capo più comodo da indossare in primavera è sicuramente la giacca. Con il clima pazzerello delle mezze stagioni e le temperature che variano di molto dalla mattina alla sera, la giacca è proprio ideale da indossare. Non è troppo pesante ma non è neppure troppo leggera. Per la primavera 2021 c’è una giacca in particolare che sta spopolando: è il giacchino in jeans. Per essere alla moda tutte dobbiamo assolutamente sfoggiare questo capo anni ’80 tornato prepotentemente alla ribalta e che negli anni ha già suscitato interesse!

La giacca di jeans

Un must negli anni ’80, il capospalla in denim è un capo davvero intramontabile. Presto o tardi torna sempre di moda. È sempre attuale e molto versatile. Infatti, è facile da abbinare con ogni look e stile. Basta scegliere i modelli più giusti, giocare con gli abbinamenti e scegliere gli accessori che valorizzino noi stesse e il nostro modo di essere.

Vari modelli

Nel corso della storia, la giacca in jeans ha subito numerose modifiche e aggiustamenti. Se un tempo si trattava di un semplice giubbino unisex, ormai possiamo scegliere tra una infinità di modelli. Da quelli più classici, come l’intramontabile Levi’s, a quelli più particolari, femminili, stilosi e ricchi di accessori che lo rendono un capo d’abbigliamento che non passa inosservato.

La facilità degli abbinamenti

Qualunque modello si scelga, le giacche di jeans sono sempre molto facili da abbinare. In maniera “easy chic” è un capo che sta bene con qualsiasi look. Ecco perché in primavera – ma anche in autunno – è il classico capo che ci salva sempre e di cui diventa impossibile farne a meno.

La moda 2021

Anche per la primavera 2021, non manca il modello più classico: la classica giacca di forma un po’ squadrata, col colletto come quello di una camicia e la doppia tasca sul davanti.

Ma le case di moda non si sono certo risparmiate quanto a fantasia. Per questa stagione possiamo infatti trovare tantissime varianti originali. Dai modelli più femminili stetti sul punto vita ai modelli oversize da abbinare a pantaloni strettissimi. Non mancano inoltre i modelli di chiara ispirazione vintage e quelli iperfemminili ricchi di decorazioni applicate, come perline e brillantini vari.

Nel segno della classicità, non manca all’appello neppure l’iconica “trucker jacket”, anche nella versione con imbottitura “sherpa”, la soluzione più comoda e confortevole per le giornate più freschine.

Ora che abbiamo scoperto che per essere alla moda tutte dobbiamo assolutamente sfoggiare questo capo anni ’80 tornato prepotentemente alla ribalta e che negli anni ha già suscitato interesse, non resta altro che andare a curiosare tra i vecchi abiti delle mamme o andare a fare una divertente seduta di shopping!

Approfondimento

