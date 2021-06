Nella nostra vita abbiamo imparato ad utilizzare le nuove tecnologie. Queste ci facilitano l’esistenza e ci permettono di vivere più sereni.

Il nostro smartphone ci permette di restare in contatto con i nostri amici e di avere a portata di mano molteplici informazioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Con il nostro computer possiamo guardare una serie TV o prenotare una vacanza. E spesso lo utilizziamo anche a lavoro.

Molti di noi hanno anche una fotocopiatrice in ufficio. Utilissima sia per i nostri documenti che per eventuali lavoretti che la scuola assegna ai nostri figli. Ma sappiamo come farla funzionare al meglio?

E soprattutto come garantirle lunga vita?

Grazie a questo articolo scopriremo come garantirne il funzionamento ed utilizzarla il più a lungo possibile.

Solo i più astuti conoscono questo semplice trucchetto per garantire lunga vita alla nostra fotocopiatrice

Chiunque di noi abbia una fotocopiatrice a lavoro, ha dovuto imparare al meglio tutte le funzioni.

All’inizio, il solo dover inserire i fogli di carta ci spaventava. Ora invece sappiamo come lavorare al meglio grazie alla nostra fotocopiatrice.

Ci sarà sicuramente capitato però, di notare fotocopie sbiadite o quasi macchiate. Una volta capito che non è un problema del toner, abbia controllato la superficie trasparente su cui appoggiamo i fogli.

Proprio lì abbiamo notato polvere e ditate. Come possiamo rimediare? Esiste un modo per pulire la nostra fotocopiatrice?

Solo i più astuti conoscono questo semplice trucchetto per garantire lunga vita alla nostra fotocopiatrice. Ci serviranno semplicemente uno spray per la pulizia dei vetri ed uno straccio.

Ci basterà passare per primo lo straccio per rimuovere la polvere e dopo spruzzare, su una parte pulita del nostro pezzo di stoffa, lo spray.

Così facendo, grazie allo straccio umido di prodotto, andremo a pulire al meglio il vetro e le nostre fotocopie torneranno ad essere perfette.

Un ulteriore consiglio

Quando ci occupiamo della manutenzione della nostra fotocopiatrice non dobbiamo dimenticarci di togliere correttamente la polvere. Senza dover smontare il nostro accessorio elettronico, ci basterà acquistare delle bombolette spray di aria compressa.

Questo prodotto è appositamente studiato per rimuovere la polvere dai nostri dispositivi elettronici. Potremo trovarlo in qualsiasi negozio specializzato in computer o sui migliori e-commerce.

Sarà utilissimo anche per il nostro smartphone o per pulire la tastiera del nostro computer.

Ora che conosciamo tutti questi trucchetti per la manutenzione dei nostri dispositivi tecnologici, potremo utilizzarli nel migliore dei modi.

Approfondimento

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.