Tutto ciò che bisogna sapere per comprare del tonno sott’olio di qualità

Il tonno sott’olio è un alimento molto consumato e difficilmente manca nelle dispense della cucina. Sugli scaffali dei supermercati ce ne sono di tutti i tipi e di tante marche, tanto che potrebbe capitare di non sapere quale scegliere. In questo articolo vedremo tutto ciò che bisogna sapere per comprare il tonno sott’olio di qualità. Innanzitutto, bisogna tenere in conto che, diversamente da come potremmo essere abituati a pensare, le scatolette di tonno grandi e piccole di uno stesso produttore spesso non sono della stessa qualità.

Quale formato scegliere

Se tendiamo a consumare rapidamente il tonno, è sempre meglio acquistare le scatolette grandi. Infatti, del tonno ne consumiamo il muscolo e se questo è intero e compatto il suo gusto è più buono. Nelle scatolette di tonno piccole viene messo del tonno sfilato dalle parti più pregiate e belle destinate in altri prodotti.

Perché scegliere il tonno nel vasetto di vetro

Se vogliamo mangiare un tonno sott’olio di qualità è bene acquistarlo nel vasetto di vetro. Anche se costa di più ne vale sicuramente la pena. Infatti il suo costo leggermente più elevato è dovuto sia alla scelta del materiale in cui è contenuto il tonno che dalla qualità del prodotto. Il consumatore, grazie alla trasparenza del vetro, ha la possibilità di verificare coi suoi occhi l’integrità del prodotto, il colore e la dimensione del filetto.

Il tonno in scatola non è tutto uguale

Il tonno in scatola non è tutto uguale né per qualità né per il sapore. Il 90% del tonno in scatola è ricavato da alcune tipologie di tonno come il pinna gialla e il tonnetto striato. Il motivo è che sono più economici e meglio si adattano al tipo di conservazione. Dal punto di vista nutrizionale, per la prelibatezza e per il suo sapore, come riportato da alcune riviste specializzate, il tonno rosso supererebbe le altre varietà.