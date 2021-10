La rapida diffusione della tecnologia negli ultimi anni ha reso tutti noi equipaggiati di diversi dispositivi.

A volte anche molto costosi e che richiedono cure particolari. Infatti rovinarli ci indurrebbe a comprarne di nuovi e quindi all’ennesima spesa.

Dobbiamo adottare rimedi per non far surriscaldare il pc ma anche stare attenti alla batteria del telefono per non correre rischi. Non meno attenzioni richiede un oggetto tecnologico più piccolo e molto comune: le cuffie.

Potremmo rimanere però sorpresi dalla facilità della soluzione che risolve un problema annoso. Sembra incredibile ma per arrotolare le cuffie senza farle attorcigliare bastano 5 idee risolutive a costo zero.

Il problema

Ogni giorno usiamo e portiamo con noi le cuffiette, per ascoltare musica o come auricolari del telefono. Insomma un accessorio quasi onnipresente.

Tutto bene, se non fosse che, appena le posiamo, si annodano in modo fitto. Tanto più sono lunghi i cavi tanto più li troveremo intrecciati. Per districarle bisogna armarsi di tempo e pazienza. In più, spesso a causa dei nodi e del nostro tira e molla, si danneggiano irrimediabilmente non funzionando.

In realtà potremmo rimediare a questi inconvenienti in modo semplice, con qualche accortezza in più e un po’ di inventiva.

Spesso non ci pensiamo, ma invece di comprare appositi porta cuffie possiamo sfruttare oggetti gratuiti a nostra disposizione.

Prima di vedere quali, premettiamo che è fondamentale il modo in cui le avvolgeremo. Bisogna metterle abbastanza strette da far sì che non si sfilino e intreccino, ma allo stesso tempo non così tanto da tirarne troppo i fili e deteriorarli.

Incredibile ma per arrotolare le cuffie senza farle attorcigliare bastano 5 idee risolutive a costo zero

Non butteremo più le vecchie tessere plastificate grazie a questi 3 inaspettati e pratici riutilizzi già visti, ai quali oggi ne aggiungiamo un altro.

Possiamo infatti usare le tessere plasticate per riporre le cuffie. Sufficiente praticarvi dei tagli laterali a forma di curve rivolte verso l’interno. Potremo allora avvolgervele tranquillamente intorno in senso orizzontale.

Non meno efficace, con la stessa funzione, il rotolo vuoto di carta igienica. Magari potremmo decorarlo con colori acrilici o sticker, per camuffarlo un po’.

Ma le idee non finiscono ancora. Anche le classiche mollette per i panni sono un’ottima soluzione.

Basterà incollarne due dal lato esterno, disponendole l’una in senso contrario all’altra. Sfrutteremo la parte della presa di ambedue per farvi passare le cuffie e sistemarvele intorno.

Ogni giorno tutti quanti buttiamo cartoncini appartenenti alle confezioni dei prodotti. Prendiamone uno di ridotte dimensioni e pratichiamogli dei tagli fino a renderlo simile alla lisca di un pesce. Potremmo ora arrotolarvi intorno le cuffie seguendo i vari spazi.

Esiste anche una soluzione improvvisata fuori casa. Avvolgiamo le cuffie attorno al nostro polso a mo’ di bracciale, così saranno al sicuro.

Doverle sostituire sarebbe una spesa, sistemarle perbene e ordinatamente, invece, ci evita di dover sborsare soldi e in più è completamente gratuito con questi metodi.