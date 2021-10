Pochi lo sanno ma questo esercizio fatto con un comunissimo strumento potrebbe creare più di un problema a colonna vertebrale e cardiopatici

Mantenere il benessere generale del nostro organismo dovrebbe essere la prima preoccupazione in qualsiasi attività della vita. Talvolta capita di chiudere un occhio, pensando che fare un singolo movimento sbagliato non cambi nulla. Ma la somma di tanti piccoli errori può compromettere seriamente la funzionalità del corpo. E questo è tanto più vero quando facciamo attività fisica, visto che in quel contesto puntiamo all’obiettivo della salute. Ecco perché conviene a tutti investire un pochino di tempo per pensare agli errori che commettiamo. Un passo alla volta potremmo evitarci grandi problemi. Infatti pochi lo sanno ma questo esercizio fatto con un comunissimo strumento può creare più di un problema alla colonna vertebrale e cardiopatici.

È giunta l’ora di vedere di che cosa si tratta, visto che molti di noi si allenano così.

Presente in qualsiasi palestra

È presente in qualsiasi palestra pubblica o privata d’Italia, occupa pochissimo spazio, e spesso la utilizziamo per il riscaldamento o per una vera e propria sessione d’allenamento. Infatti, l’alta quantità di calorie che consente di bruciare e il ritmo che fornisce all’allenamento la rendono facile e divertente. Ma un’insidia è dietro all’angolo per chi è distratto. Stiamo parlando della corda per saltare. Può capitare infatti che per concentrarci sul movimento ritmato e continuo (e sul fatto di non rischiare la caduta) ci dimentichiamo di fare attenzione alla posizione della schiena.

Soprattutto chi non la utilizza con grande spontaneità rischia di compiere queste due azioni. La prima è guardare ossessivamente verso terra, nella certezza di non farsi intralciare dalla corda stessa. Il collo così facendo, però, si piega in avanti, tanto più in un momento di grande sollecitazione quale è il salto. La seconda invece riguarda la posizione della schiena, che spesso si scompone in avanti per assecondare meglio il movimento. Così facendo, però, si contraddice uno dei principi che dovremmo rispettare nell’attività fisica, cioè mantenere la colonna vertebrale in linea con il corpo. È ovvio che la piena naturalezza e armonia del movimento si acquistano con il tempo e l’esercizio, ma è essenziale puntare al benessere completo del corpo. C’è poi un ulteriore spetto cui dare attenzione.

Il salto con la corda è una attività aerobica fisicamente molto impegnativa. Si stima che in 30 minuti allenamento si possano bruciare addirittura 400 calorie. Questo è uno dei motivi per cui molti atleti la attuano quotidianamente. L’alto numero di battiti del cuore richiesti però potrebbero rappresentare problemi per chi è cardiopatico. Dunque è bene rivolgersi preventivamente al proprio medico prima di effettuare allenamenti o esercizi di questo tipo. Il suo consenso ci sarà d’aiuto e ci guiderà nell’esercizio. Infine occhio anche alle ginocchia. Infatti se si avverte dolore oppure si è nelle forme iniziali dell’artrite, sarebbe meglio dedicarsi ad altre attività meno impattanti.