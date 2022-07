Le ciliegie sono sicuramente tra i frutti estivi più amati in assoluto, anche se spesso bisogna privarsene per via del prezzo a volte troppo esagerato. In realtà, però, ogni tanto, magari quando sono in offerta, potrebbe valere la pena acquistarle per apprezzarne il gusto e la dolcezza e per assimilarne i nutrienti. Le ciliegie, infatti, sono ricche di sali minerali, come il potassio (importante per la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna), e di vitamine antiossidanti.

Questi frutti, comunque, sono ideali da gustare come snack durante la merenda, ma sono anche perfetti da inserire all’interno di svariati dessert. Oggi, ad esempio, vedremo come realizzare una fantastica torta istantanea che ci sorprenderà per la sua bontà e facilità di esecuzione. Per realizzarla, infatti, ci occorreranno soltanto:

450 g di ciliegie;

250 g di farina 00;

50 g di fecola di patate;

50 ml di olio di semi;

100 g di zucchero semolato;

2 uova;

una bustina di lievito per dolci;

zucchero a velo.

Tutti vorranno sicuramente sapere la ricetta di questa morbidissima torta di ciliegie senza burro né latte

Per prima cosa dobbiamo denocciolare le nostre ciliegie, evitando possibilmente di disintegrarle. Se non abbiamo uno snocciolatore a casa, possiamo sfruttare altre strategie per farlo. Un rimedio piuttosto efficace potrebbe essere quello di adagiare le ciliegie sul foro di una bottiglia, per poi perforarle una per volta con una bacchetta. In questo modo il nocciolo cadrà all’interno della bottiglia, preservando l’intera ciliegia. Oltre alla bottiglia e alle bacchette, seguendo lo stesso principio, si potrebbe utilizzare anche il beccuccio di una sac à poche o una cannuccia. Una volta denocciolate le ciliegie, possiamo evitare di buttare i noccioli perché si possono riutilizzare per creare un buonissimo liquore.

Ora, quindi, prendiamo metà delle ciliegie e frulliamole all’interno di un mixer. In un’altra ciotola, invece, inseriamo le uova, lo zucchero, la scorza di limone grattugiata, l’olio di semi ed iniziamo a mescolare con una frusta elettrica. Dopo di che setacciamo ed aggiungiamo al composto anche la farina, la fecola di patate ed il lievito per dolci. Continuiamo a mescolare il tutto e quando l’impasto si sarà omogeneizzato versiamo il passato di ciliegie.

Fatto ciò, aiutandoci con un leccapadelle, iniziamo a rimestare gli ingredienti inserendo anche una parte delle ciliegie intere. A questo punto versiamo il composto all’interno di uno stampo, precedentemente infarinato alla base e sui bordi, e decoriamone la superficie con le ultime ciliegie rimaste. Spolveriamo un po’ di zucchero semolato ed inforniamo a 180 gradi, in forno statico, per circa 45 minuti. Quando sarà pronta, lasciamola intiepidire un momento prima di mangiarla, così da poterla gustare al meglio. Una volta assaggiata, però, teniamoci pronti perché tutti vorranno sicuramente sapere la ricetta di questa morbidissima torta formidabile.

