Il caldo non risparmia nemmeno i nostri capelli durante le giornate estive. Andiamo in piscina o al mare oppure per strada nel traffico cittadino e i capelli soffrono. Per fortuna possiamo adottare qualche astuzia per alleviare la calura e sentirci più fresche.

Intanto anche un piccolo spruzzo di profumo potrebbe aiutarci a sentirci meglio sotto il caldo torrido. Alcune essenze potrebbero aiutarci, regalando una sensazione di freschezza e una sferzata di vitalità. Sono i profumi destinati per un pubblico maschile, ma che incontrano anche le versioni “per donna” o “unisex”.

Il loro punto di forza è la lavanda, un’erba dalle proprietà singolari. Ne basterebbe uno spruzzo per donarci un tocco di vitalità e farci sentire più fresche. Ma i profumi a base di lavanda hanno anche un altro grande vantaggio. Possono tenerci lontane le fastidiose zanzare.

Intanto anche i capelli d’estate soffrono il caldo. Basta andare una volta al mare o in piscina e già le punte sono indebolite se non spezzate. La punta del capello ci indica subito se questo soffre o sta bene in salute. Per questo motivo il modo migliore per tenere i capelli in forma è di proteggere le punte. Possiamo farlo applicando dell’olio, per reidratarle dall’azione del sole.

Le migliori acconciature d’estate da portare con capelli lunghi o corti per non soffrire il caldo e sentirsi più fresche

Certamente quando fa caldo preferire acconciature con tagli corti, potrebbe sembrare la soluzione più ovvia. Tuttavia il modo migliore per scegliere l’acconciatura è di osservare la propria forma del viso. È esattamente ciò che fanno anche i parrucchieri, quando consigliano un taglio di capelli.

Quando si va in piscina, spesso si ha l’obbligo di portare la cuffia. Chi ha un taglio corto, tipo caschetto avrà dei vantaggi, rispetto a chi porta i capelli più lunghi. Inoltre questi possono creare problemi con il caldo. Ecco allora le migliori acconciature d’estate da portare per sentirsi più fresche con i capelli lunghi.

Per chi non vuole rinunciare alla seducente presenza dei capelli lunghi, alcune acconciature sono più consigliate nel periodo estivo. Si potrebbe adottare una Bubble braid, ovvero delle trecce a bolla. Sono molto alla moda e nello stesso tempo sono adatte all’estate. Le trecce a bolla allontanano i capelli dal cuoio capelluto, creando un passaggio d’aria che regala un po’ di fresco.

Acconciature anticaldo

Dello stesso stile anticaldo vi è la coda di cavallo ad attacco alto. Per farla basta pettinare solo i capelli della parte alta della testa, lasciando liberi gli altri. Poi separare alcune ciocche che scendono sul viso e creare una coda solo con le mani.

Sempre con stile coda di cavallo, ma non alta, possiamo realizzare quella intrecciata. Anche questa acconciatura allontana leggermente i capelli e dona un senso di freschezza.

Altri 3 tagli che si prestano bene d’estate sono quelli che raccolgono i capelli. Il primo è lo chignon alto, ma anche i capelli a doppio bun, ovvero a doppio codino arrotolato. Anche l’acconciatura raccolta in basso detta Sleek bun si presta in questo senso.

Con queste acconciature dissiperemo il calore, quando l’estate si preannuncia calda.

