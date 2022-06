La cheesecake è sicuramente uno dei dolci più golosi ed amati in tutto il Mondo. Tuttavia, è anche uno dei più calorici, essendo composto da formaggi, burro, zucchero e altro. Tra le tantissime varianti che si possono creare, però, ce ne sono alcune realizzate con ingredienti salutari dal punto di vista calorico. È il caso, ad esempio, della ricetta che stiamo per presentare, che ci consentirà di fare un dolce veramente gustoso ed equilibrato. Per preparare circa 6 porzioni di questa spettacolare cheesecake light, avremo bisogno soltanto di:

10 fette biscottate integrali;

75 ml latte di mandorla;

750 g yogurt greco;

50 g di eritritolo;

75 g di cioccolato fondente;

25 g di riso soffiato.

Squisitissima cheesecake light senza formaggi e burro da mangiare a colazione o merenda anche se siamo a dieta

Per realizzare la nostra cheesecake, bisogna procedere al contrario, preparando innanzitutto lo strato superiore, ossia il topping. Per farlo, basterà sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. Inseriamo quindi il cioccolato in una ciotola; poi scaldiamo l’acqua in una pentola e, quando raggiungerà il bollore, appoggiamoci sopra la ciotola. Senza farla toccare con l’acqua, iniziamo a mescolare il cioccolato fin quando non sarà completamente sciolto. Per chi possiede, invece, il microonde, basterà inserire la ciotola all’interno del forno per un minuto a 1000 watt. Una volta sciolto il cioccolato, quindi, versiamo al suo interno il riso soffiato ed iniziamo a mescolare il tutto. Terminato questo processo, inseriamo tutto in frigorifero, per tutta la notte, per far rassodare il composto.

La fase finale della preparazione

La mattina successiva, inseriamo le nostre fette biscottate all’interno di un mixer e frulliamole velocemente fino a polverizzarle. Fatto ciò, riversiamole in una ciotola ed aggiungiamo tutto il latte di mandorla. Diamo una bella mescolata e, una volta ottenuto un composto abbastanza compatto, andiamo a rivestire la base di una teglia. Dopo di che, copriamo con della pellicola trasparente ed inseriamo il tutto, per qualche minuto, all’interno del frigorifero.

Nel frattempo, in un contenitore versiamo tutto lo yogurt greco e l’eritritolo. Quest’ultimo è tra i migliori sostituti dello zucchero che contiene pochissime calorie e che non causerebbe la formazione di carie ai denti. Con l’aiuto di una frusta, quindi, mescoliamo entrambi gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso e omogeneo che fungerà da strato centrale.

Ora non ci resta che assemblare tutti gli strati, versando la crema sopra alla base e livellando. Dopo di che, sarà sufficiente versare il topping di cioccolato e riso soffiato e servire. Quindi, ecco come preparare questa squisitissima cheesecake light senza formaggi e burro, perfetta per chi vuole mangiare dolci senza troppi rimorsi.

