Oggi la Redazione di ProiezionidiBorsa presenterà un condimento alternativo per sublimare uno dei formati di pasta più amati dagli italiani: gli spaghetti.

Non è dato sapere il motivo alla base della denominazione di questa ricetta. Qualcuno crede che sia dovuta alla sua velocità di preparazione, per essere gustato da chi esercita un lavoro impegnativo e con poco tempo a disposizione. Sulla falsariga (pochi ingredienti e tanto piacere) troviamo anche gli spaghetti alla carrettiera, adatti per le giornate in cui il tempo manca mentre abbonda la voglia di buono.

La preparazione degli spaghetti del brigadiere è facile e veloce e impiega pochi ingredienti. Ciononostante il piatto che ne vien fuori non banalizza la pasta usata, che anzi risulta valorizzata. Dunque, tutti sugli attenti davanti al piatto di spaghetti che sprigionano gusto e piacere ad ogni forchettata.

Vediamo cosa occorre in cucina

Ingredienti (per 4 persone):

500 g di spaghetti (ne servono 400, invece, per preparare i gustosi spaghetti alla scarpara);

2-3 patate di grandezza media;

10 pomodorini;

1 cipolla;

1 manciata di prezzemolo;

1/2 peperoncino (facoltativo);

olio evo e sale q.b.

Tutti sugli attenti davanti al piatto di spaghetti del brigadiere golosi e pronti in 15 minuti

Iniziamo a sbucciare le patate prima di tagliarle a dadini quanto più piccoli possibile, per velocizzarne la cottura.

Poi peliamo e tritiamo al coltello la cipolla. Subito dopo laviamo e tritiamo anche il prezzemolo. Infine mondiamo i pomodorini, tagliandoli in due o quattro parti a seconda della loro grandezza.

In una padella capiente e antiaderente facciamo scaldare 3-4 cucchiai di olio evo, poi trasferiamo il trito di cipolla e lasciamo che imbiondisca per qualche secondo. A questo punto inseriamo i cubetti di patate, facciamo rosolare perbene e aggiungiamo i pomodorini.

Adesso abbassiamo la fiamma, aggiustiamo di sale e mettiamo il coperchio per lasciare cuocere il condimento.

Nulla da eccepire: spaghetti golosi e pronti in 15 minuti

Ora portiamo ad ebollizione l’acqua nella pentola, la saliamo e versiamo gli spaghetti che avremo cura di scolare quando saranno abbastanza al dente.

A cottura ultimata mettiamo da parte 1-2 mestoli di acqua di cottura, prima di trasferire gli spaghetti nella padella per amalgamarli con il condimento. Solo a questo punto, se necessario, utilizzeremo anche l’acqua di cottura messa da parte.

Aggiungiamo il prezzemolo e, se di gradimento, anche il peperoncino tritato finemente.

