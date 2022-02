Conto alla rovescia per la principale festa dell’amore del 2022. Single e innamorati storici, cuori respinti o da conquistare, mariti e mogli, amanti inclusi, da giorni sono alle prese con la fatidica domanda: cosa regalare? In realtà spesso si tratta di capire e/o scovare l’idea originale che lasci il segno e generi stupore nel partner.

In questa sede vediamo quali potrebbero essere i regali perfetti per alcuni dei segni dello zodiaco. Scopriremo che invece di fiori e cena romantica ci si può sbizzarrire con idee originali e fuori dagli schemi.

Nel caso del partner Cancro, Bilancia o Acquario

I nati sotto il segno del Cancro sono romantici e sognatori per indole. Il regalo perfetto in questi casi potrebbe essere qualcosa che rimandi al passato, ai ricordi degli anni di scuola o alla casa d’infanzia. Ad esempio andrebbe bene una vecchia foto degli anni dell’asilo o delle scuole elementari o una gita fatta tanti anni prima. Poi basterebbe incastonarla in una bella cornice ed è fatta.

Con i nati sotto questo segno non servono viaggi esotici o distanti centinaia di km. I cancerini amano invece la location “giusta” (e non necessariamente distante), che spesso vuol dire:

visitare a piedi un borgo antico, possibilmente un luogo legato ai ricordi. Oppure un castello uscito dal libro delle fiabe e che rievochi il tempo di dame e cavalieri.

un pernottamento o una passeggiata lungo il tratto di un fiume o ruscello o di un corso d’acqua in generale. Sono uno dei 3 segni d’acqua e questo elemento li fa sentire sempre a loro agio.

Invece di fiori e cena romantica ecco i regali a San Valentino per conquistare il cuore di Cancro o Bilancia e Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario risultano spesso anticonformisti ed eccentrici. Proprio questa loro indole rende difficile l’individuazione del regalo giusto per lasciare il segno o conquistare un cuore.

Si potrebbe pensare all’ultimo dispositivo tecnologico (smartphone, tablet, etc.) oppure ad un prodotto hi-tech appena sfornato dal mercato. Nel caso di un Acquario sportivo andrebbe bene anche il regalo di corso per imparare a praticare uno sport estremo o di nicchia.

Sulla falsariga sarebbero adatti anche telescopi, set per esperimenti chimici, materiale sul paranormale, etc.

Cosa regalare ai nati della Bilancia?

Gli amici Bilancia sono degli esteti e dei perfezionisti per natura. Ad esempio curano la grafia di ciò che scrivono, sono attentissimi all’abbinamento tra abiti ed accessori, e così via. Niente di meglio del regalare un trattamento corpo o una spa o un massaggio o una sauna o un voucher trucco e parrucco. In pratica le idee regalo che rimandano alla cura del corpo fanno quasi sempre centro per un cuore Bilancia.

Se l’alternativa è l’oggettistica, per fare breccia su un/a bilancino/a il dono deve rispettare precisi requisiti: eleganza, raffinatezza, esclusività. Per chi ha un budget da rispettare, si potrebbe considerare un accessorio che il proprio amato/a abbinerebbe con l’ultima gonna o giacca o pantalone acquistato.

