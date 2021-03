Il vino è una delle bevande migliori che ci siano. Esso, accompagnandosi ai migliori piatti, riesce ad arricchire enormemente l’esperienza culinaria. Ci sono tantissimi vini, e conoscerli (e sapere come abbinarli) è un grande vantaggio. In un precedente articolo abbiamo anche consigliato un vino davvero grandioso e che stupirà tutti.

Però, se vogliamo davvero iniziare una collezione di vini, è bene che capiamo come conservarlo. Ci sono molti modi per farlo anche senza avere una cantina vera e propria, e quello che vedremo oggi è probabilmente il migliore. Vedremo che tutti stanno usando questo fantastico oggetto per conservare perfettamente il vino.

La soluzione

Quello che tutti dovrebbero fare è procurarsi un elettrodomestico davvero rivoluzionario: una cantinetta refrigerata. Una volta acquistata una di queste, non torneremo più indietro, perché riusciremo ad avere il miglior vino possibile senza cantina.

Iniziamo subito a definire il limite di questo tipo di oggetto: essa tiene in temperatura perfetta il vino, ma non è studiata per il suo invecchiamento. Quello che riesce a fare è però garantire che le proprietà organolettiche della nostra bevanda non vengano danneggiate. Infatti gli sbalzi di temperatura che si possono avere in casa danneggiano il vino, compromettendone il gusto.

Una cantinetta serve proprio a questo: avere sempre la temperatura giusta per conservare la nostra bevanda.

Bianco o rosso?

Prima di acquistare questo prodotto, qualcuno potrebbe preoccuparsi del fatto che vino bianco e rosso hanno bisogno di due temperature diverse per essere conservati. Che fare quindi? Comprare due cantinette? Non è affatto necessario: la maggior parte di esse hanno infatti due scompartimenti refrigerati, con due temperature di conservazione diverse. Questa grande versatilità permette di avere in poco spazio tutto il necessario per stipare i propri vini preferiti, senza sacrificare nulla.

Ci sono un gran numero di cantinette sul mercato, di diversi prezzi e capienze. Certo ricordiamo che sono potenzialmente anche un oggetto d’arredamento molto elegante. Insomma, se scegliamo bene miglioreremo anche il colpo d’occhio della nostra casa, rendendola più raffinata.

Tutti stanno usando questo fantastico oggetto per conservare perfettamente il vino. Una cantinetta è ciò di cui abbiamo bisogno se siamo palati esigenti.